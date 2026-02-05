宏福苑大火︱77傷者已出院 餘下2人情況穩定 「情緒通」接約760宗火災相關來電

去年大埔宏福苑五級火傷亡慘重，政府今日（5日）公布最新醫療數字，79名在公立醫院接受治療的傷者中，截至2月3日，已經有77人先後康復出院，餘下兩人情況穩定。

心理健康支援方面，「情緒通」18111精神健康支援熱線已接聽約2.2萬宗來電，其中約760宗來電與火災有關，WhatsApp功能亦已處理超過1,000宗信息，其中約50宗與火災相關。至於由醫管局提供的24小時「精神健康專線」，共收到109宗與火災相關來電，其中47宗來電來自受影響市民。

截至2月3日，逾300名私營家庭醫生參加義診計劃，涵蓋超過450個服務點，當中包括8間私家醫院，累計已處理105宗轉介；中醫義診服務有超過360名中醫師參加，涵蓋超過620個服務點，累計已處理64宗轉介；牙醫免費鑲配假牙服務有超過110名私營牙醫參加，涵蓋超過150個服務點，累計已處理33宗轉介。

醫管局轄下的住院、家庭醫學及專科門診（包括精神科專科門診）、急症室、日間醫院、日間程序、社區服務及中醫診所暨教研中心，會為宏福苑8座樓宇的所有居民，包括外籍家庭傭工，提供全額醫療費用豁免安排至今年12月31日，涵蓋。截至2月3日，醫管局已為約2,000名受影響居民提供所需醫療服務。