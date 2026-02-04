Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉藉「身體檢查」性侵12歲繼女 42歲經紀企圖強姦罪脫 非禮等3罪成候懲

社會
更新時間：16:23 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:23 2026-02-04 HKT

42歲男殯儀經紀涉多次藉「身體檢查」為名，趁12歲繼女洗澡期間3度非禮，檢查繼女下體有否洗乾淨，更疑把潤滑劑擠到繼女下體，企圖強姦繼女。被告否認企圖強姦及非禮等4罪，案件完成十日審訊，5男2女陪審團今退庭商議4小時後，一致裁定一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻⾏為罪及兩項非禮罪共3罪罪成，另一致裁定企圖強姦罪脫。特委法官郭棟明將案押後至2月25日求情及判刑，以待索取女事主X的創傷報告 ，期間被告需還押監房看管。

X稱遭被告以檢查下體為由指插陰道

男被告C.C.P.被控於一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻⾏為罪、兩項非禮罪及一項企圖強姦罪，四罪均發生於2021年9⽉至2023年8⽉期間，地點為被告與女事主同住的天水圍住所。

控辯雙方承認事實指，現年17歲的女事主X於2008年4月在香港出生。X的生母於2021年起與被告交往並同居，至2023年正式與被告結婚。警方接報後上門以非禮及企圖強姦罪拘捕被告，並檢取潤滑劑作為證物。

X在錄影會面紀錄中憶述，她多次在洗澡期間遭被告闖入浴室拉開浴簾，被告表明X的生母要求他監督X「沖涼」，故需與她共浴。她完成洗澡後拿不到睡衣，被告指X的睡衣放在父母房中，被告蹲下並聲稱要檢查X下體是否清潔，以手指插入X陰道，令X感到疼痛，惟被告則稱「係痛啲但都要檢查」。

指感覺被告「下體想插入嚟我個窿度」

X又指她曾有一次洗澡時，被告再度闖入浴室與他共浴，X為了找睡衣又進入父母房中，她感到有異物觸碰到其陰道口 ，認為「叔叔下體想插入嚟我個窿度」，她感覺到「有嘢唧左入我下體」，感覺冰涼，其後又感到有東西「好熱」。X向被告稱「好痛」，被告便指「唔搞住」，但被告反覆重複行為，X感受到有液體碰到其下體。被告拿紙巾抹乾淨X下體，並聲稱「檢查完畢」。X指被告此後已沒有再對她做出此類猥褻行為，惟X曾因事件而尋求心理醫生協助。

X被辯方盤問時，承認她與被告在生活上有磨擦，被告經常投訴X有體味，辯方問她是否個人清潔護理時不認真才有體味，她回應指「唔係，我唔係好知道」。X確認被告2023年曾在屋內安裝閉路電視機，遠端觀看貓隻及子女。辯方指X與被告經常爭吵，被告曾指若X繼續「過度打機」，會「叫你呀媽連手機都收埋你，免得大家多拗撬，你唔鍾意嘅，就自己搬出去住」，X指被告常向她說「咁叻自己搬出去住」，但不確定是否在案發時段也曾這樣說。當辯方指稱涉案4件非禮或企圖強姦事件，根本全是無中生有，X則帶哭腔地回答：「唔係」。

案件編號：HCCC182/2025
法庭記者：劉曉曦

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
5小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
7小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
7小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
突發
34分鐘前
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
01:12
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
影視圈
4小時前
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
9小時前