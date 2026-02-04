城大男生認摸兩男下體稱因「一時好色」 官指：無變態傾向及行為 監禁2周兼罰款$2000
更新時間：14:22 2026-02-04 HKT
發佈時間：14:22 2026-02-04 HKT
發佈時間：14:22 2026-02-04 HKT
22歲大學生去年10月在城市大學及又一城的扶手電梯上，觸摸兩名男子的下體，其後被捕於警誡下稱「我一時好色，觸摸那個男人的下體」。涉案學生早前承認兩項非禮罪，餘下不遵從要求出示身分證明以供查閱罪則獲撤控，今早在西九龍裁判法院接受判刑。主任裁判官蘇文隆判刑時指，心理報告顯示他沒有變態傾向及行為，偷襲兩名事主的時間短暫，事主亦沒有受傷，終判處他罰款2千元及監禁2星期。
求情稱坦白認罪冀念年輕獲輕判
辯方求請指，儘管報告內容不算十分理想，惟被告坦白認罪，有隔著衣物觸碰兩名事主，年紀尚輕，望法庭輕判。
被告余驥堯，報稱城大學生，承認兩項猥褻侵犯罪。控罪指余於2025年10月29日，在香港城市大學楊建文學術樓4樓蔣麗莉演講廳外猥褻侵犯男子X；及同年10月30日，在又一城的扶手電梯猥褻侵犯男子Y。
兩事主同日先後遭被告突襲摸下體
案情指，19歲男事主X是香港城市大學的學生，與被告互不相識。去年10月29日晚上6時許，X在楊建文學術樓4樓蔣麗莉演講廳外的走廊用餐時，被告突然靠近X，並觸摸了X的下體一次，令X感到震驚，未能立刻與被告對峙，被告隨後逃離現場。
約10分鐘後，被告前往又一城，22歲男事主Y與被告互不相識，但Y在又一城搭扶手電梯時，被告突然靠近Y的身後，並觸摸Y的下體一次，被告及後逃走。警方翻查閉路電視後，在同年10月30日拘捕被告，在普通話翻譯協助下，於警誡下指「我一時好色，觸摸那個男人的下體」。
案件編號：WKCC4888/2025
法庭記者：黃巧兒
最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
2026-02-03 13:30 HKT
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
2026-02-03 14:13 HKT
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
6小時前