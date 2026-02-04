黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注

據報，屬深水埗區內Band 1中學的香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學，有2男1女中五學生上月參加學校的「中山交流團」期間，疑晚上擅自離開酒店、外出飲酒及租住一間房過夜，回港後由同學舉報揭發。

黃棣珊中學︱教育局高度關注 要求學校交報告

教育局回覆《星島頭條》查詢時表示高度關注事件，知悉後即時聯絡學校跟進。據了解，學校正按校本訓輔機制嚴肅處理涉及個別學生行為的事件，會正式提交報告予教育局，學校並會加強學生的正確價值觀和公民意識，教導他們有適切的行為。

黃棣珊中學︱「同學應好好珍惜寶貴學習機會、自律守規」

教育局又指，已提醒學校敦促學生參加學習活動期間須嚴守紀律，嚴格遵循相關規則和指引（包括不可擅自離隊或離開下榻的酒店），守法守規，亦需明白違規行為會對自己和他人造成的負面影響。同學應好好珍惜寶貴的學習機會，認真投入學習活動，自律守規。任何罔顧個人安全、故意破壞集體紀律的行為均是極不負責任，不但影響校譽，也辜負親人和社會的栽培和信任。

教育局稱，會繼續與學校保持聯繫，提供適切的支援及意見。

