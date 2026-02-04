狗隻入食肆︱餐飲業指可帶來新氣象 議員倡適時檢視 考慮擴充交通配套配合需求

政府擬修例容許狗隻進入食肆，預計最快今年中批出首階段最多1,000個「寵物友善」食店牌照。餐飲聯業協會指出，有關措施可帶來新商機；有立法會議員則認為，容許狗隻進入食肆只是第一步，應適時檢視執行情況，並研究日後是否擴充交通配套以配合需求。

香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（2月4日）在電台節目中表示，業界初步歡迎政府新措施，相信能開拓新商機。香港現有數十萬市民飼養狗隻，此次放寬規定，包括禁止狗隻上餐桌、避免接觸餐具及食物，以及須以不超過1.5米長的牽繩控制狗隻，並由成人握持或繫於固定物上等，均屬合理，相信對其他食客不會造成明顯滋擾。

規模較小食肆未必適合申請

黃家和指出，部分規模較小的食肆未必適合申請，因新措施未限制狗隻數量，營運者需自行評估並顧及其他客人感受。獲批准食肆須於入口當眼處張貼指定標示，讓對狗隻較為敏感的人士可自行選擇是否光顧，相信能平衡狗主、餐廳與食客之間的關係，不易引發衝突。

他提到，香港現有近1.8萬間食肆，首階段僅推出500至1,000個「寵物友善」牌照，比例較低。政府此舉屬「先行一小步」，之後檢視對餐廳及客人的影響並優化措施，做法可取。

有望為餐飲業帶來新氣象

被問到是否需劃分區域分隔寵物顧客與一般顧客，黃家和認為應由營運者按實際情況決定，包括帶狗顧客數量及餐廳面積等因素。他強調，此措施可形成新風氣、帶來新商機，進一步拓展寵物經濟。

若食肆12個月內3次違反牌照條件，將被撤銷批准，一年內不得再申請。黃家和表示，狗主與餐廳員工應建立良好溝通，並相信大多數狗主都是很有愛心及責任心，會妥善管束狗隻，故不擔心前線員工與顧客之間易生矛盾。措施設半年試行期，業界可提出意見以便優化，有望為餐飲業帶來新氣象。

需優化為餐廳添經營出路

漁農界立法會議員陳博智在同一節目中指出，此次是政府30年來首次「拆牆鬆綁」，回應業界訴求並平衡顧客需要，獲批食肆須張貼標示讓食客自由選擇，首階段安排整體合適。

被問到措施對推動寵物經濟的影響，他表示初期措施仍需優化，相信此為寵物經濟的試點，既能讓顧客多一種選擇，也可為餐廳增添經營出路，助力振興經濟。



然而他指，目前交通配套仍有限制，例如輕鐵僅於星期六及公眾假期准許攜帶動物，而「寵物巴士團」亦只行駛指定路線。陳博智認為，放寬狗隻進入食肆只是第一步，應適時檢視執行情況，期望未來能提供更多選擇，特別是考慮擴展交通配套，以配合相關需求。

