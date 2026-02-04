精彩全運回顧︱粵港澳攜手共策盛事 承辦全運譜香港體育新篇章

第十五屆全國運動會（簡稱十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（簡稱殘特奧會），已於去年11月至12月順利舉行。本次賽事意義重大，既是香港首次參與承辦全國性大型綜合運動會，也是廣東、香港和澳門三地首度共同協辦的體育盛會。

2021年8月，國務院正式公布由廣東、香港及澳門共同承辦十五運會和殘特奧會。同年9月，三地行政首長於陝西接過全運會會旗，標誌着承辦權的正式落實。

香港特區政府高度重視賽事籌備工作，早於2023年5月已成立「第十五屆全國運動會香港特別行政區賽區籌備委員會」，由行政長官監督、政務司司長擔任主席，負責高層次指導香港賽區的相關工作。其後，文化體育及旅遊局於同年10月設立「全國運動會香港賽區統籌辦公室」，全面推進十五運會和殘特奧會的具體籌備事務。

2024年4月11日，十五運會組織委員會和殘特奧會組織委員會成立大會在廣州舉行。會上正式公布了賽事的舉行日期，以及粵港澳三地的項目分工安排。

香港承辦了八個十五運會的競賽項目，包括：籃球（男子22歲以下組）、場地自行車、擊劍、高爾夫球、手球男子組、七人制橄欖球、鐵人三項和沙灘排球，以及一個群眾賽事活動──保齡球。殘特奧會方面，香港則承辦了四個競賽項目──殘奧項目硬地滾球、輪椅擊劍、殘奧乒乓球（TT11組）及特奧項目乒乓球，以及一個大眾項目──輪椅舞蹈。