狗隻入食肆︱狗狗可否與主人一同進食？餐廳可否供應狗食物？即睇八大情景題Q&A

政府支持商界提供寵物友善活動空間，將推出新措施讓食肆經營者申請容許顧客攜帶狗隻進入食肆，預計2026年年中會批出首輪最多1000個申請。《星島頭條》整合8大情景題Q&A，讓一眾毛孩主人了解擬訂的新規定下，攜帶狗隻進入食肆須遵從哪些守則。

答：全港約630間火鍋店和烤肉店不接受申請

為讓市民可作出知情選擇，獲批准的食肆須時刻在入口當眼處張貼食環署指定樣式的標示。首階段擬設約500至1000個名額，最快會在6月批出牌照申請。基於安全考慮，不會接受全港約630間火鍋店和烤肉店，包括鐵板燒、韓式燒烤等。而餐廳領牌後，亦不可售賣會在餐桌上加熱或火鍋類食品。

食環署在批出申請後，會在網上公布獲批准參與計劃的食肆名單，以方便市民搜尋和選擇。

答：可以，但須以1.5米內的牽引帶控制

進入餐廳的狗隻須以長度不超過1.5米的牽引帶控制，由成人握持或綁在固定附着物，但餐廳不得容許狗隻上餐桌。如餐廳採用開放式廚房，與該廚房相連的吧枱座位不得容許顧客攜狗就座。

食肆自行決定狗隻可否放在顧客座位上

食環署會編製「指引」，就食肆自行決定的事項和需考慮的主要因素（例如狗隻可否放在顧客座位上、每位顧客可攜帶的狗隻數量、是否設置狗隻友善 區域或時段等）為食肆經營者提供參考。

為減低狗隻一旦失控時可造成的安全風險，獲批准餐廳在任何時段和座位區域均不得在餐桌上烹煮或加熱食物（包括明火或電熱爐等加熱器具，但不包括用作茶飲保溫的蠟燭或電熱杯墊等）。如要設置自助餐食物加熱或翻熱區，須與座位區／餐桌間保持最少3米距離，並確保狗隻不會到達該區域。

答：餐廳不得容許狗隻使用餐廳的可重用餐具

為保障食物衞生，食環署會施加牌照條件以確保人和狗的食物和餐具得以明確區分。餐廳不得容許狗隻使用餐廳的可重用餐具，如有需要，食肆可選擇提供或出售非塑膠即棄餐具（如木製或紙餐具）。

答：不得在餐廳內烹煮或準備狗用食物

為保障食物衞生，食環署會施加牌照條件以確保人和狗的食物和餐具得以明確區分，包括不得在餐廳內烹煮或準備狗用食物，該些食物只可用預先包裝的方式提供或售賣。

食客可自備狗食品、或將人類食品分給狗隻

狗主亦可自備狗隻食物，但不可以共用人類的餐具。至於餐廳售賣的食物／餐點，只要是供應給人類食用，狗隻食用也無問題，食客可自行選擇「分食物」給狗隻。

答：可以，但須以牽引帶控制或綁在固定位置

狗隻進入餐廳，即使坐在寵物車，也須以長度不超過1.5米的牽引帶控制，由成人握持或綁在固定附着物，例如地面或牆身的固定裝置，但不包括餐桌或椅子。

答：「已知危險狗隻」和「格鬥狗隻」禁止進入餐廳

署方建議禁止「已知危險狗隻」和「格鬥狗隻」進入餐廳。根據《危險狗隻規例》（第167D章），如狗隻在沒有被激怒的情況下咬噬或襲擊任何人或受飼養的動物，而導致其死亡或身體嚴重受傷，又或屢次襲擊他人，法庭可宣布該狗隻為「已知危險狗隻」。

「格鬥狗隻」指第167D章所列種類的狗隻 （如比特鬥牛㹴等）。根據漁農自然護理署的資料，這兩類狗隻全港現時只有共約30多隻。

答：食肆經營者和攜帶狗隻顧客均有責任管控狗隻

政府表明，食肆經營者和攜帶狗隻的顧客均有責任有效管控狗隻，以保障食肆顧客和員工安全，狗主有責任控制好狗隻。如狗隻在餐廳內排泄，必須即時徹底清潔及消毒，以為維持餐廳潔淨。若狗隻與其他顧客或員工發生衝突，包括弄污或咬爛餐廳物品，餐廳經營者可與狗主、食客商討、按情況處理。

答：食肆可自行決定顧客可攜帶的狗隻數量

政府表示，由於個別食肆的環境、人手安排和運作各有不同，食肆經營者可因應實際情況自訂營運安排和餐廳要求。食環署會編製「指引」，就食肆自行決定的事項和需考慮的主要因素（例如狗隻可否放在顧客座位上、每位顧客可攜帶的狗隻數量、是否設置狗隻友善區域或時段等）。

