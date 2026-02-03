Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

狗隻入食肆｜有市民表示支持  有市民憂狗隻突現攻擊性

社會
更新時間：16:25 2026-02-03 HKT
政府計劃修例放寬食肆申請牌照，容許狗隻進入餐廳，首階段會推出約500至1000個名額。有市民表示支持，認為措施可為狗隻提供更多外出選擇，關鍵在於主人是否願意遵守規矩、保持衞生等。亦有市民擔心帶小朋友外出時，狗隻突然出現攻擊性，以及有狗毛等可能導致過敏。

巿民認伙主人是否願意守規矩至關重要

市民朱小姐表示，現時不少市民飼養狗隻，若餐廳能開放部分空間予狗隻進入，對主人而言是方便之舉，認為關鍵在於主人是否願意遵守規矩、保持衞生，「有些主人很自律，知道怎樣令寵物不影響到其他人」。

對於有人擔心狗毛、氣味或衞生問題，她認為屬個人選擇，若食客本身介意，可選擇其他餐廳或坐較遠的位置。她提到，雖然家中沒有飼養寵物，但小朋友喜歡動物，外出時遇到乖巧的寵物，她亦不會抗拒同場用餐。她指，只要餐廳訂明基本規範，包括不讓狗隻上桌、不接觸餐具，問題便不大，「最重要是有規矩」。

薛小姐亦支持政策，認為讓狗隻更多機會外出活動是好事，狗隻很可愛，只要不打擾其他食客和保證安全即可。

有市民對政策持保留態度

不過，亦有市民對政策持保留態度。施小姐表示，帶小朋友外出時會擔心狗隻突然出現攻擊性，「有時真係好難控制」。她指，若是體型較小、性情溫馴的狗隻，並保持良好衞生，她則能接受，但由於本身有鼻敏感，若餐廳內寵物較多，則會選擇坐遠一點或避免靠近。

法例容許狗隻進入的餐廳必須在入口當眼處，張貼指定樣式標示、狗隻不得使用餐廳的可重用餐具、餐廳不得容許狗隻上餐桌，以及不得在處所內烹煮或準備狗隻食物，亦不得在餐桌上烹煮或加熱食物，以避免狗隻失控造成安全風險。法例亦要求主人必須以不超過1.5米長的牽引帶控制狗隻，而已知危險狗隻及格鬥狗隻不得進入食肆，違例者可被判處罰款1萬元，每日另加300元，並監禁3個月。

記者：蔡思宇

