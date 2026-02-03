財政預算案2026｜振興夜經濟有辦法？吳傑莊倡推「夜間電子消費券」

新一份《財政預算案》將於2月25日公布，立法會議員吳傑莊建議政府推出晚上9時後適用的「夜間電子消費券」，以拋磚引玉方式活化夜間經濟，刺激晚市消費；同時建議將長者醫療券擴展為「銀髮券」，可用作報短線旅行團之用等。

吳傑莊今日（2月3日）在電台節目表示，所提建議涵蓋多個範疇，既為推動經濟發展，亦望惠及民生，透過精準對接項目促進整體經濟。他指出，香港以往堪稱不夜城，惟目前夜間經濟較為薄弱，不少食肆提早關門，市民想食宵夜都不易。因此建議政府發放「夜間電子消費券」，強調此非福利措施，目的在於拋磚引玉，重振夜間經濟，鼓勵市民增加消費，豐富夜間活動場景，讓旅客感受香港的活力。

金額擬3、4位數之間落墨

吳傑莊提到，「夜間電子消費券」面額將低於疫情期間的消費券計劃，主要針對經濟短板推動。經初步諮詢市民及業界，建議使用時段為晚上9時至凌晨1時，期望促使食肆延長營業一至四小時，逐步帶動夜間商業氛圍。

他理解目前存在「雞與雞蛋」的困境：食肆因擔心客源不足而提早關門以節省人力成本。此措施正是希望透過政府支持，讓業界嘗試延長營業時間，從而帶動經濟，復活夜間市場。至於金額，需視政府財政承擔能力，若每人發放100元，涉及約6億元，金額不小，必須慎重研究。面額過低恐缺乏吸引力，因此考慮設定於三位數至四位數之間，起碼可吸引市民在周五晚間外出消費。

建議聘請外傭開支可扣稅

此外，他建議擴闊長者醫療券適用範圍，並升級為「銀髮券」，允許長者按健康需要參與短期本地或大灣區旅遊，或購買樂齡產品。此舉不會增加財政負擔，卻能提升長者使用彈性。另一項建議是向中學生發放1000元「創新科技學習券」，助他們增進創新科技知識與技能。

吳傑莊亦提出提高子女免稅額，鼓勵生育，改善香港人口結構；並建議容許聘請外傭開支作稅務扣除，減輕中產家庭負擔。

相關新聞：

財政預算案2026｜吳傑莊倡推「夜間電子消費券」振夜經濟 吳錦華籲有盈餘向市民「派糖」

