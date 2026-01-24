Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜吳傑莊倡推「夜間電子消費券」振夜經濟 吳錦華籲有盈餘向市民「派糖」

政情
更新時間：11:28 2026-01-24 HKT
發佈時間：11:28 2026-01-24 HKT

新一份《財政預算案》將於2月25日公布，多位立法會議員就稅務寬減、支援中小企及提振經濟等方面提出建議。選委界吳傑莊今早（24日）在電台節目表示，不少中小企食肆因晚間客量不足而沒有開門營業。他建議政府推出「夜間電子消費券」，限定在晚上9時或9時半後使用，以刺激夜間消費。此外，他亦建議提高子女免稅額，並將長者醫療券擴展為「銀髮券」，讓長者除了醫療開支外，亦可用於購買樂齡產品或旅遊服務等。

會計界吳錦華料政府資本帳目在2至3年仍錄赤字

會計界吳錦華在同一節目中表示，政府首先要投資未來，認為政府以發展經濟為主軸，需投資未來。目前正值投資階段，保守估計未來2至3年政府資本帳目仍將錄得赤字，期望5至10年後可有經濟回報。他亦指，若有財政盈餘應推出惠及市民的措施，例如增加稅務寬減、調整中產人士供樓或租金的扣稅額，並研究將外傭薪金納入僱主扣稅項目。

陳祖恒倡為中小企提供稅務寬減

經民聯陳祖恒贊同政府應以投資未來為首要，並認為需投資於市民及中小企業，例如為中小企提供稅務寬減，以及鼓勵市民學習人工智能（AI）科技等。他亦指，當前國際局勢複雜，不少資金正流向香港，香港需維持簡單低稅制，持續招商引資，吸引外資來港，並協助內地企業利用香港平台「出海」。

政府因應北都發展，基本工程開支由年均約900億元增至每年約1200億元。吳傑莊提醒，發債所得資金要用得其所。吳錦華建議，發債所得資金應用於工務工程，而非醫療等經常開支，政府應維持財政紀律，避免「以債冚債」。他又指，會計界支持政府發長債，但長債利息較高，建議政府與「一帶一路」國家合作發行零息債。

相關新聞：財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議

