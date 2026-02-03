Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新鈔及「迎新鈔」今起供兌換 市民排隊換鈔：新鈔年頭用到年尾

社會
更新時間：09:41 2026-02-03 HKT
發佈時間：09:41 2026-02-03 HKT

農曆新年將至，三大發鈔行滙豐銀行、渣打香港及中銀香港今（2月3日）起至2月16日一連兩周提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。《星島頭條》記者今晨7點左右在旺角的匯豐銀行分行，現場人頭湧湧，已有逾50名市民排隊等候。有市民表示流程順暢，等候時間不算長，換鈔金額亦較去年略有增加。

清晨7時許到場的彭女士笑言自己「年年都來」，今年大約換了9000元新鈔，比去年多了幾千元，「開心嘛，換多些就更開心，希望新的一年個個都快樂、健康」。她指，換新鈔除了封利是，也會用於購物，又指現場有職員協助，排隊亦很快。

排隊流程順暢 等候約半小時

歐先生同樣在早上7時到場，指現場很多人，等候約半小時。他年年換新鈔，今年換了6000元，比去年略多，「有錢了就多換點咯，都是討個喜慶。」他笑言今年會「派雙份利是」，又指「政府給我好福利，我再分享給別人，大家互相祝福」。

梁先生今早約7時許到場，對流程十分滿意，稱現場人手充足、場地寬敞，服務亦很順暢。他指每年都來換新鈔，今次先換了3000元，但50元面額不足，打算再排一次隊，預計最終會換1至2萬元，利是金額則與往年相若，「我是新鈔擁護者，新鈔會由年頭用到年尾」。

另一名首次換新鈔的歐先生則表示，今次是朋友介紹而來，今早剛到不久便完成兌換。他換了約3000元，主要派給親戚，形容現場很熱闹，流程順暢。

網上預約換新鈔籌號達4.5萬張

滙豐香港區個人銀行及財富管理業務零售與理財產品銷售及操守監督主管陳綺筠表示，今年網上預約兌換新鈔的反應熱烈，一共有4.5萬張籌，按年有單位數升幅。她指，所有滙豐分行都提早於早上8時營業，並設有特快櫃台加快流程，個別分行更於早上7時開門。另外，滙豐會繼續開放旺角、觀塘及屯門市廣場理財易中心。

陳綺筠指，滙豐首次安排3間流動銀行到一些偏遠地方提供新鈔套裝兌換，包括元朗攸壆路的簡約公屋，以方便居民。她指，以往流動銀行只處理非現金服務，如開戶、查詢及簡單申請，今年特別增加人手等，以進行現金交易。

記者：蔡思宇
攝影：何君健

相關新聞：
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
21小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
17小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
17小時前
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
影視圈
12小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
17小時前
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
影視圈
17小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
15小時前
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
社會
16小時前
湖南拍賣地標「天下銀樓」。
00:32
天下銀樓︱湖南拍賣地標含銀1.75噸 ¥1200萬賤賣一原因無人出手
即時中國
3小時前
金價比特幣暴跌過後如何走 專家憂跌浪仍未完 摩通力撐金價年底6300美元
金價比特幣暴跌過後如何走 專家憂跌浪仍未完 摩通力撐金價年底6300美元
投資理財
4小時前