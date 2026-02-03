新鈔及「迎新鈔」今起供兌換 市民排隊換鈔：新鈔年頭用到年尾

農曆新年將至，三大發鈔行滙豐銀行、渣打香港及中銀香港今（2月3日）起至2月16日一連兩周提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。《星島頭條》記者今晨7點左右在旺角的匯豐銀行分行，現場人頭湧湧，已有逾50名市民排隊等候。有市民表示流程順暢，等候時間不算長，換鈔金額亦較去年略有增加。

清晨7時許到場的彭女士笑言自己「年年都來」，今年大約換了9000元新鈔，比去年多了幾千元，「開心嘛，換多些就更開心，希望新的一年個個都快樂、健康」。她指，換新鈔除了封利是，也會用於購物，又指現場有職員協助，排隊亦很快。

排隊流程順暢 等候約半小時

歐先生同樣在早上7時到場，指現場很多人，等候約半小時。他年年換新鈔，今年換了6000元，比去年略多，「有錢了就多換點咯，都是討個喜慶。」他笑言今年會「派雙份利是」，又指「政府給我好福利，我再分享給別人，大家互相祝福」。

梁先生今早約7時許到場，對流程十分滿意，稱現場人手充足、場地寬敞，服務亦很順暢。他指每年都來換新鈔，今次先換了3000元，但50元面額不足，打算再排一次隊，預計最終會換1至2萬元，利是金額則與往年相若，「我是新鈔擁護者，新鈔會由年頭用到年尾」。

另一名首次換新鈔的歐先生則表示，今次是朋友介紹而來，今早剛到不久便完成兌換。他換了約3000元，主要派給親戚，形容現場很熱闹，流程順暢。

網上預約換新鈔籌號達4.5萬張

滙豐香港區個人銀行及財富管理業務零售與理財產品銷售及操守監督主管陳綺筠表示，今年網上預約兌換新鈔的反應熱烈，一共有4.5萬張籌，按年有單位數升幅。她指，所有滙豐分行都提早於早上8時營業，並設有特快櫃台加快流程，個別分行更於早上7時開門。另外，滙豐會繼續開放旺角、觀塘及屯門市廣場理財易中心。

陳綺筠指，滙豐首次安排3間流動銀行到一些偏遠地方提供新鈔套裝兌換，包括元朗攸壆路的簡約公屋，以方便居民。她指，以往流動銀行只處理非現金服務，如開戶、查詢及簡單申請，今年特別增加人手等，以進行現金交易。

