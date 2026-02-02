Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雀巢奶粉回收︱再多5樣本驗出蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素 全部屬已回收批次

社會
更新時間：20:40 2026-02-02 HKT
發佈時間：20:40 2026-02-02 HKT

雀巢香港早前回收22個批次的嬰幼兒配方奶粉，原因是部分原材料可能受蠟樣芽孢桿菌污染。食環署食安中心今日（2日）公布，早前因可能含蠟樣芽孢桿菌而預防性回收的嬰幼兒配方奶粉，再有5個樣本被檢出微量耐熱毒素。中心強調，該些樣本均屬於早前已被回收、現已不在市面供應的22個批次之內，呼籲市民切勿讓嬰幼兒食用。雀巢香港表示，截至1月30日，已回收約15.9萬罐產品。

再多5樣本驗出微量毒素

食安中心表示，就個別批次嬰幼兒配方奶粉的全球回收事件作持續跟進，最新調查中，有5個樣本被驗出每公斤含0.2至1.3微克的蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素（Cereulide）。

中心指出，所有驗出毒素的樣本，均來自雀巢香港早前已公布回收的22個批次之內，當中涉及以下3款產品：

  • 能恩全護2號配方 7HMO（800克）

    • 批次：53070742F1

    • 此日期前最佳：2027年11月3日

    • 來源地：德國

  • 能恩啟護1號配方 2HMO（800克）

    • 批次：51670742F2

    • 此日期前最佳：2027年6月16日

    • 來源地：德國

  • ILLUMA LUXA 配方第1階段（800克）

    • 批次：51190017C2

    • 此日期前最佳：2027年4月29日

    • 來源地：瑞士

ILLUMA LUXA 配方第1階段 （800克） 
相關新聞：雀巢奶粉回收｜5樣本檢出蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素 食安中心籲勿讓嬰幼兒食用 食環署收43宗投訴

雀巢：截至1月底 已回收約16萬罐

雀巢香港已將所有受影響批次產品停售及下架，並正進行回收。截至1月30日，已回收約15.9萬罐產品，另有約23.3萬罐庫存及已回收產品被食安中心封存。市民可透過以下途徑聯絡該公司查詢回收及退款事宜：

  • 客戶服務熱線

    • 2599 8874／2797 6031／2179 8136

  • WhatsApp

    • 5283 4139（雀巢®️能恩®️）

    • 2599 8871（惠氏®️營養品）

  • 電郵

  • 專屬服務中心

    • 九龍區：尖沙咀山林道18號柏豪商業大廈地下

    • 香港區：軒尼詩道423—425號嘉年華商業大廈一樓全層

食安中心呼籲，市民如持有涉事22個批次的產品，應立即停止讓嬰幼兒食用，若食用後不適須盡快求醫。中心將繼續在市面抽檢相關產品，並已就檢出毒素的樣本展開調查，不排除提出檢控。

↓立即下載星島頭條App↓

