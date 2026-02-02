簡約公屋︱啟德世運道2A及2B期營運合約批出 涉7750單位料今年第三季起入伙
更新時間：17:36 2026-02-02 HKT
房屋局（2月2日）公布，已批出啟德世運道第七及第八份「簡約公屋」營運合約，由創毅物業服務顧問有限公司——博愛醫院聯營投得，涉及約7,750個單位，預計今年第三季陸續入伙。
兩期項目合約總值逾3.6億
房屋局公布，兩份「簡約公屋」項目營運及管理服務合約，已批予創毅物業服務顧問有限公司——博愛醫院聯營，中標價分別約為二億零六十萬元及一億五千九百七十萬元。合約涵蓋啟德世運道簡約公屋第2A期及第2B期項目，分別提供約4,500及約3,250個單位，合共約7,750伙，預計將於今年第三季陸續落成入伙。
房屋局局長何永賢表示，啟德世運道項目為「簡約公屋」中規模最大，連同早前已入伙的第1期，共提供約10,700個單位，惠及上萬個家庭。她指，是次委任營運機構，標誌著這項社會工程將再惠及近二萬人，令約7,750個有需要的家庭活得更好。
何永賢期望，負責機構能透過高質素的物業管理和社會服務，為居民建設幸福共融的社區，並呼籲其他機構踴躍競投餘下項目。
簡約公屋第三期申請現已展開
截至今年一月底，當局已收到約28,952份「簡約公屋」申請。此外，第三期「簡約公屋」已於1月30日起接受申請，項目包括柴灣常安街、啟德世運道（第二期）、屯門欣寶路及屯門青發街，合共提供約8,820個單位。
