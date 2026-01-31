投資推廣署：約30間海外或內地企業擬落戶香港 放眼北部都會區發展

投資推廣署日前公布，去年共協助560間海外及內地企業在港開設或擴展業務，較2024年上升超過4%，數目創新高。投資推廣署署長劉凱旋表示，估計為香港經濟帶來近694億元的投資，並創造超過一萬個就業職位，證明香港作為商業平台仍非常吸引，對未來非常正面。她亦透露，目前約有30間海外或內地企業計劃落戶香港後，希望能在北部都會區發展。

劉凱旋今日（31日）在電台節目中表示，香港的外資企業傳統上以美、英為主，近年則積極吸引中東及東盟地區公司來港。她指出，針對傳統市場，需繼續精準招攬重點企業及行業；同時亦須加強向新興市場推廣，鼓勵當地企業不僅與內地貿易，更可落戶香港，作為金融、管理及創科研發平台。隨著內地企業加速「出海」，香港往往成為其首選「母港」，因此在港設立或擴展業務的內企比例有所上升。

「新資本投資者入境計劃」為中小企創造經濟效益

而「新資本投資者入境計劃」，劉凱旋是針對比較富裕人群，自優化措施推出後申請數目快速上升。截至去年底，已接獲逾2800宗申請，預計可帶來超過800億元的直接投資。她指出，這些投資者來港後，將帶動房地產、餐飲、消費，乃至高端消費如私人飛機等需求，間接為本地中小企創造經濟效益。

去年《施政報告》提出在今明兩年引進超過1200間企業來港。劉凱旋回應稱，該署一直緊貼國家發展方向及政策重點，並集中資源吸引創科及生命健康科技等領域企業。她強調，香港具備相應配套，協助創科企業順利落地。

關於北部都會區發展，劉凱旋透露，目前約有30間需用地的海外或內地企業，計劃在港落戶後進駐北部都會區，涵蓋教育、國際學校、海外大學、現代物流、現代倉儲及旅遊等行業。該署正協助這些企業與發展局及創科局對接。她補充，凡是需要用地的大型企業，該署均會提供配對支援。

在港營商最大挑戰是租金及營運成本較高

近年不少內地品牌進軍香港，部分出現「水土不服」、縮減規模甚至結業的情況。劉凱旋表示，投資推廣署會從策略規劃階段協助企業落地，並提供適度推廣支援。她指出，香港去年訪客量超過5000萬人次，除內地品牌外，日本及韓國餐飲業亦持續來港開設業務，視香港為試點，再拓展至東南亞或其他市場。她承認，在港營商的最大挑戰之一是租金及營運成本較高，因此該署會提醒企業審慎評估，充分準備是成功的關鍵。

被問及未來會否引入更多地區的餐飲品牌，劉凱旋表示，回顧去年成果，該署協助創造的就業崗位超過一萬個，行業集中於金融、創科及家族辦公室，多屬高質素、高端職位，期望能推動就業由散工邁向好工的機會。這些高端人才來港後，將帶動消費及餐飲需求，間接促進餐飲業等相關行業的就業機會。

