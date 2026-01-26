投資推廣署去年助560間企業在港開設或擴展業務按年升4% 駐港公司逾1.1萬間升11%創新高

投資推廣署（投資署）今日（26日）公布，投資署於2025年的招商引資工作繼續取得佳績，共協助560間海外及內地企業在港開設或擴展業務，較2024年上升超過4%，數目創新高，反映本港營商環境極具吸引力，以及環球投資者對香港前景的信心和肯定。當中，約298間企業來自中國內地、42間來自美國，其餘來自新加坡、英國、加拿大和日本。按行業分布，金融服務及金融科技（117間）、創新及科技（115間）和家族辦公室（80間）佔最多。

內地企業佔逾半 主要涉金融及創科

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，很高興投資署去年的工作取得卓越成果，加上駐港公司及初創企業數目齊創新高，明確反映環球投資者對香港的強勁信心。他指，今年是「十五五」規劃開局之年，特區政府將持續創造更有利營商環境，進一步推廣香港的國家機遇和國際化優勢，促進外來直接投資和企業落戶，發揮香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。

另外，自2024年3月由投資署負責財務審查推出的「新資本投資者入境計劃」，截至2025年年底共收到2,852宗申請，將為香港帶來逾855億元投資金額。

駐港公司逾1.1萬間升11%創新高

商經局今日亦公布「2025年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」和「2025年初創企業統計調查」。結果顯示，在2025年，母公司在內地及海外的駐港公司數目增加至11,070間，而香港的初創企業數目則增至5,221間。兩項數字均再創新高，顯示香港對全球企業的獨特吸引力持續增加，是它們設立或擴展業務的理想投資目的地。駐港公司較2024年增加1,110間，上升11%；而僱用人數高達509,000人，按年上升3%。

丘應樺：香港是海外和內地企業最佳雙向跳板

丘應樺表示，即使面對地緣政治和環球經貿格局的轉變，香港一直積極發揮在「一國兩制」下無可比擬的獨特優勢，是海外企業開拓內地龐大市場和內地企業出海的最佳雙向跳板。加上政府推出一系列促進經濟的政策措施，包括成立內地企業出海專班、制定優惠政策包吸引高增值產業落戶、加速發展北部都會區、開設駐吉隆坡經濟貿易辦事處等，將繼續增強香港的優勢，加速為經濟注入新動力，為駐港海內外企業帶來更多機遇。

另一方面，香港的初創企業數目持續錄得雙位數字的百分比增長，丘應樺認為，足證香港是初創企業落戶的理想地點和環球初創企業家對香港的強大信心。初創企業可善用香港的優勢，包括匯聚國際一流的大學及科研機構、具創業精神的人才、來自全球的投資者、以及本地強大的孵化器及加速器網絡等，快速發展創科業務，一展所長。