Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士安全帶︱條文刪除前不會執法 運物局：將以附屬法例形式刊憲

社會
更新時間：21:45 2026-01-30 HKT
發佈時間：21:45 2026-01-30 HKT

巴士強制佩戴安全帶法例引起不少爭議，運輸及物流局局長陳美寶今日（30日）宣布，法例條文技術上有不足之處，未能反映立法原意，會先刪除有關條文，完善後再呈交立法會徵詢及推行。運物局晚上補充指，會盡快以附屬法例形式刊憲刪除相關條文，刊憲刪除後不會有乘客在乘坐專營巴士或非專營巴士時佩戴安全帶的法定要求，而在條文刪除前，政府不會按該條文執法。

刪除8D條及有關條文 與江玉歡質疑相同

執業律師、前立法會議員江玉歡日前在社交平台質疑，根據經修改後《道路交通（安全裝備）規例》（第374F章）第8D條，乘客乘坐第8AB條適用的巴士座位，才會有配戴安全帶的責任，及受制於不遵從的罰則，而第8AB條，祇適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士。不過，政府在1月8日的新聞稿，卻提醒市民由1月25日起，所有公共交通工具和商用車座位乘客均須佩戴安全帶，遂引發市民對於在巴士上未佩戴安全帶，會否被罰的疑慮。

運物局在今晚的新聞稿中，證實刪除的相關條文就是「第8D條及有關的條文（如適用）」。

其他車種扣安全帶要求不變

運物局指，因應社會對《2025年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》適用範圍的討論，經徵詢律政司意見，認為有關乘客在專營巴士及非專營巴士上須佩戴安全帶的法律條文，在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意，即是將佩戴安全帶的法定要求，擴展至涵蓋所有車輛的座位，為乘客提供更佳保障。

運輸及物流局會盡快以附屬法例形式刊憲刪除《道路交通（安全裝備）規例》（第374F章）中的相關條文（即第8D條及有關的條文（如適用））。相關條文在刊憲刪除後將不會有乘客在乘坐專營巴士或非專營巴士時佩戴安全帶的法定要求；而在條文予以刪除前，政府不會按該條文執法。至於其他車種（包括私家車、的士、貨車、小型巴士、特別用途車輛、學生服務車輛）的佩戴安全帶的法定要求仍繼續生效。

下一步政府會廣納各方意見，考慮如何在保障道路安全的原則下，同時充分顧及實施新規定過程中的各項關注，並在優化安排後再諮詢立法會，適時再推出。與此同時，政府會繼續加強宣傳教育，培養公眾自覺佩戴安全帶的習慣。

相關新聞：

巴士安全帶︱強制佩戴要求先刪除 陳美寶：法律條文有不足 完善後再提交立法會

巴士安全帶︱刪強制要求需「走程序」 期間仍須佩戴？議員律師料不會執法 惟安全起見應扣上

安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客

巴士安全帶︱時任法案委員會主席陳紹雄承認政府立法會責無旁貸 若早發現已糾正籲向前看

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:34
巴士安全帶︱強制佩戴要求先刪除 陳美寶：法律條文有不足 完善後再提交立法會
社會
6小時前
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
7小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
8小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
即時國際
13小時前
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施
01:58
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施
股市
5小時前
娛樂圈「最神秘家族後人」縫12針插喉照曝光  一原因今年4度入醫院  去年頭部遭重擊血灑當場
娛樂圈「最神秘家族後人」縫12針插喉照曝光  一原因今年4度入醫院  去年頭部遭重擊血灑當場
影視圈
13小時前