傳媒轉型大獎︱星島新聞集團奪13獎 《星島頭條》榮膺十大傑出傳媒

香港互動市務商會第10屆「傳媒轉型大獎」頒獎典禮暨周年晚宴昨日（29日）舉行，星島新聞集團榮獲多個獎項，其中《星島頭條》勇奪十大傑出傳媒、報章類別「應用程式」金獎、「整體」銀獎，以及「網站」銅獎；《東周刊》奪得雜誌類別「網站」銅獎、「社交媒體」銅獎；《The Standard》奪得英文媒體類別「網站」、「社交媒體」、「應用程式」，以及「整體」的銅獎；《頭條日報》獲報章類別「應用程式」銀獎。

另外，「Oh!爸媽」獲整體親子資訊大獎，《JobMarket求職廣場》則奪得整體教育及職涯資訊大獎。

總分最高榮獲「十大傑出傳媒獎」

「傳媒轉型大獎」旨在表揚過去一年在運用科技轉型、以創新方式傳遞新聞和資訊上表現 出色的本地媒體機構，並按媒體生態變遷持續優化奬項評審。來自八所本地大專院校市場行銷、數碼行銷及新聞學的學者組成專業評審團，就本地不同類別的媒體機構在數碼轉型方面的表現進行評審。評審團就報章、網媒、雜誌、電視、電台及英文媒體六大類別，以資訊創新及創意應用、跨媒體兼容性、能否充分使用數碼營銷、促進業務擴展、用戶體驗以及讀者互動等準則作出專業評分，選出各類別於「網站」、「應用程式」及「社交媒體」三大範疇的金、銀、銅獎得主，總分最高的十間媒體則會榮獲「十大傑出傳媒獎」。

為更全面表揚專注在不同內容領域的優秀媒體，本屆增設三個範疇獎項，包括「整體醫療及健康資訊大獎」、「整體親子資訊大獎」及「整體教育及職涯資訊大獎」，以肯定在健康、親子及教育等資訊範疇表現突出的媒體平台。

蔡傑銘：政府積極推動產業升級轉型

主禮嘉賓、創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘致辭時表示，AI及大數據分析等數碼技術持續重塑媒體生態，特區政府一直積極推動產業升級轉型，尤其重視以科技服務市民、回應社會需求。政府將繼續與各界攜手，積極推動數據流通與技術應用，讓市民能享受到更全面、更快捷、更安全的資訊服務。

香港互動市務商會會長方保僑表示，今年不止是傳媒轉型大奬的十年里程碑，更是貼合時代步伐、鼓勵傳媒行業反思轉型的關鍵時機。今屆大奬以「閃耀前行，續寫新章」為主題，期望勉勵業界在AI新時代，以積極、審慎及專業的態度擁抱變革，從挑戰中尋求突破，視轉型為持久戰，續寫更精彩閃耀的下一個十年。