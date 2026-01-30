千帆科技發布教育AI平台IntelliQF EdAgent 低代碼技術助教師定制教學工具

本地創科企業香港千帆科技有限公司與字節跳動旗下的AI雲服務平台BytePlus聯合開發的全新一站式教育AI平台IntelliQF EdAgent，近日於千帆科技聯同香港資訊科技教育領袖協會及香港教育城合辦的聯合工作坊中向學界正式展示。該平台現已開放予學界免費測試，不僅開發有一系列即開即用的AI應用，更可憑藉低代碼技術，讓每間學校、每位教師都能根據自身教學需求，定制專屬的教學AI工具。

這款港產教育AI平台基於字節跳動旗下BytePlus的技術架構打造，整合Seed、Qwen、OpenAI、Gemini等多款中英文大模型，以「本地雲端部署」及「多模型整合」為核心策略。千帆科技負責人陳曦婷介紹，針對市面AI工具繁多、教師需頻繁切換平台的行政負擔，平台以「生態系」概念整合各項功能，師生可在同一平台調用不同大模型，一站式完成課程規劃、教學輔助及學業評估等工作。數據安全方面，平台採用香港本地雲端部署，實現數據不出境，並配備企業級加密措施，全方位保障師生數據安全。

在具體教學應用場景上，千帆科技與香港資訊科技教育領袖協會理念融合，基於平台針對ICT(資訊及通訊科技)科目開發了名為「Integrity AI」的評估工具。香港資訊科技教育領袖協會主席黃健威表示，學生利用AI輔助學習已是無可避免的趨勢，惟教師在核證習作真確性及設計面談問題上往往耗時費神。而「Integrity AI」能針對這一痛點，除可識別習作中的AI痕跡外，更會按風險等級自動生成考核問題，協助教師精準提問，高效驗證學生對知識內容的真實理解。

平台同時強調多學科覆蓋與自主開發並重，低代碼技術為定制化需求提供核心支撐，現有一系列即開即用的AI應用中，已包含多款預設「智能體」(AI Agents)，包括針對DSE考生的寫作指導智能體——可提供引導式反饋，訓練學生批判性思維；以及配合小一至小六課程的數學學習智能體。本次工作坊中，多位教師亦透過智能體搭建實操課程，深入體驗低代碼開發的便捷性。字節跳動旗下BytePlus產品負責人陳志鈴透露，平台具備混合部署與定制擴展能力，教師無需具備深厚編程基礎，僅透過自然語言指令，即可修改現有應用模版，或針對特定教學場景，自主構建貼合校本需求的AI智能體，實現教學個性化定制。

千帆科技早前已與香港教育城簽署合作框架協議，明確以技術賦能數字教育的發展方向。千帆科技負責人陳曦婷表示，IntelliQF EdAgent的研發初衷，是為香港教育界提供安全、易用且貼合本地課程的AI工具，而打造即開即用應用與定制化功能相結合的模式，正是為了讓每間學校、每位教師都能找到適合自身的AI教學助力。未來將繼續與學校合作收集真實教學需求，持續優化平台功能，讓AI真正成為教師的得力助手、學生的學習夥伴。