撲滅罪行︱鄧炳強 : 去年首11個月整體罪案81731宗跌5.8% 涉依托咪酯案件升4倍

撲滅罪行委員會會議今（30日）舉行。保安局局長鄧炳強會後見記者時表示，2025年1月至11月，香港總體罪案數字約為81731宗，與2024年同期比較下降5.8%，繼頭三季下跌4.9%後，進一步回落。破案率為26.1%，與2024年同期相若。

部分罪案數字均錄得下跌 特別是行劫、傷人和盜竊案

鄧炳強續指，暴力罪案有8,132宗，下跌16.2%。大部分罪案數字均錄得下跌，特別是行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打和盜竊案，跌幅由7%至32.2%不等，部分更創歷史新低，包括爆竊案、行劫案及傷人與嚴重毆打案。

上升罪案包括兇殺案及嚴重毒品案件

鄧表示，主要錄得上升的罪案包括兇殺案及嚴重毒品案件。嚴重毒品案件有1,179宗，較2024年同期上升14.7%，其中約30%涉及依托咪酯。被呈報吸食依託咪酯的人數則上升超過1.6倍，達487人，其中21歲以下年輕人約佔六成。

涉及依托咪酯的案件方面，去年1月至11月共有912宗，拘捕1,126人，較2024年同期比較分別上升4倍及3倍。當局會繼續密切留意情況，採取相應措施，嚴厲打擊相關罪案。

至於詐騙案方面，2025年1月至11月，錄得39,490宗，較2024年同期下跌2.4%，涉及騙款73.9億元，較2024年同期下跌13.3%。詐騙案仍佔整體罪案數字約48%。網上騙案佔整體詐騙案64%，錄得25,346宗，當中網上投資騙案及網上購物騙案均錄得上升，而錄得下跌的則有釣魚騙案及援交騙案。

鄧炳強表示，警方會繼續透過四大策略打擊詐騙，包括打擊詐騙案產業鏈；宣傳教育，聚焦於長者及新來港學生等特定群組；優化防騙伺服應用程式；積極推動國際合作，打擊跨境騙案。

鄧炳強亦報告使用閉路電視「銳眼計劃」的進展。計劃首階段已於2025年年底完成，實施至今已協助警方偵破超過740宗案件。下階段警方目標是，在之後兩年，每年增加2萬個鏡頭，預計到2028年，將有約6萬支鏡頭覆蓋全港。

至於兇殺案上升的原因，鄧炳強表示，兇殺案數字表面顯示大幅增長至170宗，但其中實際上包含146宗與大埔宏福苑火警有關。若排除上述火警導致的146宗案件，實際兇殺案為24宗。其中僅有1宗尚未偵破，且警方已掌握涉案兇徒的身份，從數字上分析，兇殺案實際僅增加6宗，並未觀察到兇殺案在香港突然好嚴重的情況。

記者：曹露尹

攝影 : 汪旭峰