急性腸胃炎｜上周錄11宗院舍及學校爆發個案 涉及人數急增至86 中心料活躍程度短期內續升

因應本地急性腸胃炎的活躍程度，包括院舍和學校錄得的相關爆發個案近期持續上升，衞生署衞生防護中心今日（29日）呼籲市民提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。中心會發信給醫生、院舍、學校、幼稚園及幼兒中心，講解急性腸胃炎的最新情況，並提醒機構負責人須按照「預防傳染病指引」執行預防和控制措施，一旦出現急性腸胃炎爆發個案時便應盡快通報中心以作即時跟進。

上周錄11宗涉86人 本周首4日已錄3宗渉23人

中心總監徐樂堅指出，中心的監測數據顯示院舍和學校的急性腸胃炎爆發個案在過去數星期持續上升。中心在本月首兩周（4至10日及11至17日）分別錄得3宗（涉及18人）和7宗（涉及46人），上周（18至24日）再錄得11宗，涉及的人數更急增至86人。本星期首4日（25至28日）亦已錄得3宗（涉及23人）。此外，根據中心的傳染病定點監測數據，家庭醫學門診、私家醫生診所及幼兒中心／幼稚園的急性腸胃炎活躍程度近期亦呈上升趨勢。

本港急性腸胃炎活躍程度短期內持續上升。資料圖片

徐樂堅續說，急性腸胃炎的爆發個案全年均有機會出現，但一般在冬季較為常見。預計本港急性腸胃炎的活躍程度在短期內會持續上升，市民必須注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。

急性腸胃炎可由多種病毒引致，當中最常見的是諾如病毒。該病毒具高度傳染性，受影響人士即使接觸少量諾如病毒，亦有機會受感染。病毒可透過進食受污染的食物、接觸受感染人士的嘔吐物或排泄物，及接觸受污染的物件等不同途徑傳播，有機會導致大規模爆發。如有人於空氣不流通的密閉空間嘔吐，即可構成潛在爆發風險。因此，正確和及時清理嘔吐物並徹底消毒環境至關重要。



