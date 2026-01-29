過去兩周接獲42宗假招聘廣告投訴 私隱公署：全部涉建造業界空缺

年近歲晚，騙徒亦趁節日氣氛愈加活躍，利用各式各樣的詐騙手法企圖騙取個人資料及/或金錢，常見的騙案包括網上交友、網上購物，以及招聘詐騙等。私隱專員公署在過去兩星期接獲42宗投訴個案，均涉及刊登虛假招聘廣告誘騙個人資料，全部與建造業界的職位空缺有關。公署呼籲建築工友求職時提高警覺，在提供個人資料之前，核實招聘廣告及招聘者的真偽，以保障個人資料私隱。

工友憂個資被用作不法用途

私隱專員公署表示，42宗個案中，事主均為建築工友，他們從不同社交媒體平台及即時通訊軟件群組，包括WhatsApp、Facebook以及WeChat群組，留意到招聘地盤散工的訊息，對相關的職位空缺表明興趣，並向訊息發布者提供個人資料，包括俗稱「地盤三寶」的香港身份證、建造業工人註冊證及建造業安全訓練證明書，即俗稱「平安卡」的相片。當中有個案事主亦提供了銀行戶口號碼予訊息發布者。其後，訊息發布者指示個別工友於指定時間在某港鐵站出口集合，惟最終沒有現身並失去聯絡。工友擔心個人資料可能已被不法分子濫用或作其他非法用途，故向私隱專員公署作出投訴。

私隱專員公署提醒求職四項防騙要點

私隱專員公署接獲有關投訴後，已按既定程序跟進個案。公署提醒市民，透過社交媒體平台及即時通訊軟件群組求職時應注意4個事項，以保障個人資料私隱。一是核實招聘者或中介身分，盡量透過官方或可靠渠道核實招聘機構或中介的真偽，避免向來歷不明人士提供個人資料；二是切勿隨意披露個人資料，了解對方收集資料的目的，僅提供必要資料，並在正式獲聘前避免提交銀行戶口號碼等敏感資料；三是保留通訊紀錄，保留所有與招聘相關的通訊紀錄，以便發生問題時追查；四是防騙資訊：留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，以加強防騙意識。

若懷疑個人資料被不當使用，可向私隱專員公署作出查詢或投訴，可撥打「個人資料防騙熱線」3423 6611，或電郵 [email protected] 。市民若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報警。如有懷疑，可透過「防騙視伏器」搜尋可疑的電話號碼、電郵地址、網址等。