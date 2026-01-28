Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市建局每呎1.48萬收購馬頭圍道業權 較市值高逾倍 蔡宏興 : 「七年樓齡」機制財政負擔大

社會
更新時間：20:02 2026-01-28 HKT
發佈時間：20:02 2026-01-28 HKT

市建局今日（28日）向九龍城區馬頭圍道／ 落山道發展項目受影響的物業業主發出收購建議。項目內受影響的合資格住宅物業自住業主，可獲市建局提出以實用面積每平方呎14,807元收購其物業。項目涉及約110個業權，所有業主將有60日時間考慮市建局的收購建議。按照市建局現行政策，當業主接受收購建議並完成收購手續後，市建局會為有關物業內所有合資格的租客提供特惠津貼，而合資格的住宅租客更可選擇安置安排以替代特惠津貼。

市建局經公開抽籤方式選出7間獨立顧問公司

按照於2001年制定的政策，有關呎價是假定為同一地區7年樓齡的假設重置單位的呎價。市建局經公開抽籤方式選出7間獨立顧問公司，於2026年1月中進行評估，訂定該假設單位呎價，其後獲市建局董事會轄下的土地、安置及補償委員會批准。此外，市建局會為合資格的住宅物業自住業主在現金補償以外，提供參與「樓換樓」計劃的額外選項。

項目內大部分樓宇的樓齡已近60，甚至有高達70年的樓宇及一幢戰前建築。市建局圖片
項目內大部分樓宇的樓齡已近60，甚至有高達70年的樓宇及一幢戰前建築。市建局圖片

市建局收購呎價超舊樓市值約一倍

至於項目內的非住宅物業，市建局會按現行的收購政策向受影響業主提出收購建議。該項目住宅物業自住業主可獲的14,807元假設單位呎價，相比起其舊樓物業市值一般超出一倍，與市建局於去年9月向土瓜灣明倫街／馬頭角道發展計劃的倍值相約；並高於去年2月市建局向毗鄰的靠背壟道／浙江街發展計劃發出假設單位呎價的收購建議的倍值。

市建局行政總監蔡宏興表示，項目內大部分樓宇的樓齡已近60，甚至有高達70年的樓宇及一幢戰前建築，反映以「七年樓齡」的假設重置單位呎價，與市建局收購舊樓物業樓齡的差距已愈來愈大；與舊樓物業平均市值比較，更可高達多 1.28 倍。相關機制所帶來的財政負擔，將不利於舊區更新的長遠可持續發展。

市建局以「規劃主導、地區為本」的市區更新模式，為項目與毗鄰的市建局靠背壟道／浙江街發展計劃作整體性規劃及設計，發揮協同效應，提升項目及周邊環境的可達性和連接性，同時優化城市環境及景觀，為該區創造更大的 規劃裨益、更優質的城市生活空間。

市建局將舉行簡介會，向受影響的業主、住戶和商戶解釋收購政策、特惠 津貼、「樓換樓」計劃，以及安置的準則及安排。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
6小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
00:41
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
22小時前
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
影視圈
3小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
豪裝惹禍？公屋裝修爛尾半年未入住 房署擬收樓求教Po惹議｜Juicy叮
豪裝惹禍？公屋裝修爛尾半年未入住 房署擬收樓求教Po惹議｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳「傑我睿」傳走數百億 官方：負責人正溝通兌付︱有片
灣區時事
9小時前
76歲前TVB金牌司儀「富二代」身份曝光 媽媽做包租婆童年有貼身工人服侍 爆家道中落原因
76歲前TVB金牌司儀「富二代」身份曝光 媽媽做包租婆童年有貼身工人服侍 爆家道中落原因
影視圈
7小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
2026-01-27 18:37 HKT
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
10小時前