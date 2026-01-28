Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜屋宇署 : 13幢樓沒遵從消防安全預防措施  兩個案獲發停工令

社會
更新時間：19:46 2026-01-28 HKT
發佈時間：19:46 2026-01-28 HKT

大埔宏福苑大火，引起外界關注棚架安全性。發展局局長甯漢豪今日( 28日 )書面回覆立法會議員鄭泳舜提問時指，自屋宇署去年12月3日發出「棚網下架」命令後，正進行大型維修工程的230幢私樓中，有6幢的棚架相信已搭建超過2年，涉及中西區、東區、深水埗、屯門及灣仔區樓宇。

棚架應於完工程後清拆  一般不應搭建多年

發展局指，棚架理應於完成涉及外牆的工程後便可清拆，一般不應搭建多年。拆除棚架的實際時間受多種因素影響，例如工程規模和範圍改動，或其他不可預見的因素（例如惡劣天氣），因而需要延遲清拆棚架時間。另外，如涉及工程合約問題，例如工程進度及費用爭議，亦有可能會導致棚架延遲清拆。

屋宇署舉辦講座，提醒業界須遵守棚網抽樣檢測新制度的要求，以及大廈維修工程進行期間須遵從的消防安全事項。政府新聞處
局方指若發現私樓外的棚架變得危險或可能變得危險，比如受天氣狀況影響，屋宇署可按建築物條例發出命令，並要求業主拆棚；若業主未能在限時內拆除，屋宇署可先行「代拆」，並在完工後收回相關工程費用。而屋宇署過去5年就棚架發出54張清拆命，另有51張命令獲遵辦；而在過去2年，屋宇署進行3次代辦工程拆棚，正在跟進收回費用工作。

屋宇署 : 巡查揭13幢樓沒遵從消防安全預防措施  兩個案獲發停工令

另外，屋宇署今日舉辦講座，提醒業界須遵守棚網抽樣檢測新制度的要求，以及大廈維修工程進行期間須遵從的消防安全事項。計及線上線下出席情況，約650名承建商和棚業分判商出席講座。

發言人續，為確保工程的施工方式不會對住戶或公眾構成消防安全風險，屋宇署自去年底就進行大型維修工程的樓宇展開特別巡查行動，例如防火屏障（包括防火門及防火固定窗）有否被拆除、有否用可燃物料（例如發泡膠板）鋪設於窗戶等。截至昨日（27日），屋宇署共巡查了322幢樓宇，發現其中13幢樓宇沒有遵從相關消防安全預防措施，已即場通知相關註冊建築專業人士及註冊承建商並發出警告信，要求於7日內糾正，其中兩宗個案欠妥情況在期限內仍未獲糾正，署方已發出停工令，並考慮根據《建築物條例》提出檢控及／或採取紀律處分，或轉介相關執法部門採取懲處行動。

屋宇署在講座中亦提醒業界在進行樓宇維修工程時，必須留意及遵從署方以及其他相關部門如消防處和勞工處要求的消防安全預防措施，包括妥善保養防火屏障；妥善貯存易燃物料及避免囤積；可燃物料（例如發泡膠板）因有機會令火勢蔓延，不得鋪設於外牆及窗戶；必須就暫時阻隔或更換逃生途徑的防火屏障（包括逃生樓梯及防護門廊的防火門或防火固定窗）提供符合消防安全標準的替代措施等。

