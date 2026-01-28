涉為追$800買二手單車費 五旬漢持鐵通擊斃買家 被告自辯：死者聲稱單車被盜後堅持「唔俾錢」

51歲無業男子4年前為「成哥」墊支購買二手單車後，未收到$800欠款而多次上門「追數」，兩人持長鐵通互毆後， 「成哥」被打至頭部重創倒地，送院搶救兩日後不治身亡。被告否認謀殺罪，案件今於高等法院續審。被告自辯時解釋他為死者物色新單車後墊支購買，死者聲稱單車被盜後堅持「唔俾錢」，他便投訴「搞錯呀！俾咗架單車你，你邊有可能唔俾錢㗎 」。

被告王冠銘否認在2022年10月31日於香港謀殺58歲男子羅振成。被告被捕後在警誡下稱「佢爭我錢唔還，咪同佢嘈交，嬲得滯先打佢，佢係咁X我」。法醫剖屍後發現死者死因為「創傷性蛛網膜下腔出血」，頭部有外在擦傷及深層瘀傷，內有「顱縫分離骨折」及「彌漫性蛛網膜下腔出血」。

被告王冠銘下午出庭自辯，交代他曾在建造業訓練局修讀水喉匠課程，過往從事駕車及搬運工作，他婚後育有2名女兒（現年27歲及23歲），惟10年前已離婚。他與27歲大女同住，大女因「大腦泡水」經常腦抽筋，無業又需人照顧，以防突然發作。

被告：死者收單車後堅持不還款

被告自辯時表示，他自學單車維修，本身擁有多輛單車，他約在案發前一至兩個月，經打機朋友「安哥」介紹認識死者羅振成，死者拜托被告為其單車維修，被告首次收費500元，死者滿意並取回單車，其後死者單車再壞，被告建議「你部車咁殘不如唔好整啦」，轉而為死者物色二手單車，雙方交收時議定二手單車價錢為800元。

死者對新車滿意但稱「無錢喺身」，被告遂為死者墊支，把單車交給死者，亦要求死者3日內還款。惟死者其後無主動聯絡、不回覆訊息，甚至封鎖被告電話。被告一度經「安哥」要求死者還錢，但死者稱單車在街市附近被盜，堅持「唔俾錢」。被告先後三次上門追債，案發當日被告趁死者開門時推門入屋，被告形容死者當時「好似擸嘢」，似有攻擊意圖。

案件編號：HCCC52/2024

法庭記者：劉曉曦