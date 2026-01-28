護手霜名牌Crabtree & Evelyn香港公司遭入稟清盤 高院4.15開庭處理
更新時間：13:01 2026-01-28 HKT
發佈時間：13:01 2026-01-28 HKT
發佈時間：13:01 2026-01-28 HKT
護膚品名牌Crabtree & Evelyn早於2018年結束全港24間實體店業務，轉為集中網購業務。曾於The ONE開設分店的Crabtree & Evelyn，昨遭The One Property Limited入稟高等法院呈請清盤。根據司法機構網站顯示，公司清盤呈請已排期在4月15日上午10時進行。
債權人The One Property Limited在2026年1月27日入稟高等法院呈請Crabtree & Evelyn (Hong Kong) Limited清盤。根據網上資料顯示，Crabtree & Evelyn 曾於尖沙咀彌敦道100號 TheONE地上1層UG1A開設分店，現時已永久停業。
案件編號：HCCW81/2026
法庭記者：劉曉曦
最Hit
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
2026-01-27 12:38 HKT
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
2026-01-27 12:28 HKT