護手霜名牌Crabtree & Evelyn香港公司遭入稟清盤 高院4.15開庭處理

社會
更新時間：13:01 2026-01-28 HKT
發佈時間：13:01 2026-01-28 HKT

護膚品名牌Crabtree & Evelyn早於2018年結束全港24間實體店業務，轉為集中網購業務。曾於The ONE開設分店的Crabtree & Evelyn，昨遭The One Property Limited入稟高等法院呈請清盤。根據司法機構網站顯示，公司清盤呈請已排期在4月15日上午10時進行。

債權人The One Property Limited在2026年1月27日入稟高等法院呈請Crabtree & Evelyn (Hong Kong) Limited清盤。根據網上資料顯示，Crabtree & Evelyn 曾於尖沙咀彌敦道100號 TheONE地上1層UG1A開設分店，現時已永久停業。

案件編號：HCCW81/2026
法庭記者：劉曉曦

