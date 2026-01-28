尼帕病毒︱歐家榮評估傳入香港風險低　提醒到受感染地區勿接觸動物及喝這種飲料

印度西孟加拉邦加爾各答近期出現尼帕病毒的感染群組，自1月中起錄得最少5宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，中心正密切監察當地情況，香港目前未錄得任何懷疑輸入或本地個案，初步評估病毒傳入香港的風險較低。他呼籲市民如前往受感染地區，應提高警覺並採取相應防控措施。

歐家榮今日（26日）指出，印度疫情主要集中於加爾各答一間醫院，暫未發現跨境傳播或大規模社區爆發。他表示，香港具備相關檢測能力，為謹慎起見，已由昨日開始在機場加強對印度抵港旅客進行體溫監測及醫學評估，並會繼續按風險評估調整防控措施。

病毒可透過多種途徑傳播

歐家榮解釋，尼帕病毒可透過多種途徑傳播，包括直接接觸受感染動物（如豬、馬或蝙蝠）的呼吸道分泌物或組織；食用受蝙蝠污染的食物，例如生椰棗汁；以及人傳人，主要經接觸患者的分泌物傳播。

他呼籲市民保持個人衛生，經常洗手，並注意食物安全。前往受感染地區時，應避免接觸野生動物（尤其是蝙蝠、豬、猴、貓、狗等），亦應遠離蝙蝠棲息地。進食水果前應徹底清洗及去皮，切勿食用可能被蝙蝠咬過的水果，或飲用未經處理的椰棗汁及生果汁。

歐家榮補充，來自印度相關地區並出現疑似症狀的旅客，將被安排入住公立醫院接受進一步檢查及樣本檢測。一旦發現輸入個案，將根據《預防及控制疾病條例》隔離患者及追蹤密切接觸者。

潛伏期可長達2至3個月

港大醫學院內科學系講座教授兼傳染病科主管孔繁毅在同一節目中表示，目前印度疫情未屬大規模爆發，僅限於醫院內病人及密切接觸的醫護人員受感染，且當地政府已隔離密切接觸者。他指出，尼帕病毒主要透過飛沫或密切接觸傳播，傳染性不算高，因此傳入香港的風險較低。

孔繁毅稱，尼帕病毒屬新發傳染病，果蝠為其天然宿主，病毒可透過蝙蝠的糞便或尿液污染動物食物，繼而感染豬、狗、羊、貓等動物，再傳播至人類。過去20年，印度及孟加拉偶爾出現小規模爆發。

他提到，感染尼帕病毒早期症狀與流感相似，包括發燒、頭痛、嘔吐及肌肉痠痛，潛伏期一般為4至14天，亦可長達2至3個月，臨床診斷較為困難。目前並無有效抗病毒藥物，患者可能出現肺炎、腦炎等嚴重併發症，死亡率可高達40%至75%，出現併發症者須於隔離病房接受治療。

孔繁毅強調，市民應避免前往尼帕病毒爆發的地區，並注意個人衛生，切勿接觸蝙蝠、豬隻及其他野生動物，亦應避免飲用未經處理的椰棗樹液。

