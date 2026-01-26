尼帕病毒︱政府: 本港並無錄得輸入或本地案例 評估認為傳入香港風險低

鑑於有報道指印度個別地區出現尼帕病毒的感染群組，衞生署衞生防護中心今日（26日）表示，已主動向世界衞生組織和印度衞生當局索取進一步資訊，並對來自有關爆發地區並出現疑似徵狀的入境旅客進行健康篩查，以盡快轉介疑似個案到醫院進行調查。目前，本港沒有錄得尼帕病毒感染的輸入或本地案例。

目前中心風險評估認為尼帕病毒傳入香港風險低

初步資料顯示，當地西孟加拉邦加爾各答的一間醫院自今年一月中起錄得五宗確診尼帕病毒感染個案，主要為醫院內傳播，全部涉及醫護人員，暫未有死亡個案或跨境傳播個案。當地已隔離約100名密切接觸者，並進行檢測。目前中心的風險評估認為尼帕病毒傳入香港的風險為低。

中心總監徐樂堅說，尼帕病毒感染是一種新發的人畜共患疾病。果蝠是病毒的天然宿主。這種病毒主要是通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。它也可以通過食用受感染蝙蝠尿液、糞便或唾液污染的食物而傳播，通常是水果或水果產品（特別是椰棗原汁）。尼帕病毒感染也可在人與人之間傳播，主要是通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物，曾在病人的家庭和醫療機構中報告。

受尼帕病毒感染的患者可以沒有徵狀。早期徵狀包括與流感類似的徵狀，如發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛和肌肉酸痛。其他徵狀包括頭暈、嗜睡和知覺下降。嚴重的病例可能會出現併發症，如肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡。個案病死率約為40％至75％。在急性腦炎康復的患者中，約有20％可能持續出現神經線的問題。目前尚未有針對尼帕病毒感染的療法及藥物，治療主要限於支持療法。症狀通常在感染尼帕病毒後約四至14天開始出現，但亦可能長達45天。

徐樂堅補充，香港具備在口岸和醫院偵測不明原因感染及新發傳染病的能力。在入境層面，衞生署於各口岸持續為不適的入境人士進行醫學評估，必要時轉送醫院檢查。中心有完善傳染病監測機制及呈報系統，讓醫護人員通報懷疑傳染病個案。目前未錄得任何尼帕病毒感染個案。雖然加爾各答與香港無直航班機，為審慎起見，中心將會在機場加強對由印度抵港的航班的旅客進行健康篩檢，包括安排港口衞生人員在相關航班閘口為旅客進行體溫監測、對出現病徵的旅客進行醫學評估，並將對公共衞生有影響的感染個案轉介到醫院作醫學檢查。

徐樂堅提醒市民，若必須前往受尼帕病毒影響的地方時，應採取以下措施以降低感染風險：



避免接觸野生動物或染病的農場動物，尤其是蝙蝠、養殖豬、馬、家貓和野貓。

避免前往蝙蝠棲息地。

注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物／糞便後，及照顧或探望病人後。

注意食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮，切勿進食可能被蝙蝠咬過或從地上撿起的水果。避免飲用生的椰棗原汁、棕櫚汁或其他果汁。

中心會跟進事件和按風險評估採取適當防控措施，保障公共衞生和市民健康。

尼帕病毒在1998至1999年在馬來西亞和新加坡發生涉及養豬場工人和與豬有密切接觸人士的爆發中首次發現，它可以影響多種動物，包括豬隻、馬、山羊、綿羊、貓和狗。過去20年，孟加拉及印度曾多次錄得人類感染尼帕病毒的爆發，通常於12月至4月期間發生，主要透過受果蝠污染的生椰棗汁傳播。印度對上一次爆發於去年中在喀拉拉邦發生，涉及4宗個案。