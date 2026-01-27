油塘高超道男燒焊工人墮斃 承建商等遭勞工處票控

油塘高超道一個私人住宅地盤於2023年12月8日發生奪命工業意外，50歲男工人吳偉傑懷疑被工字鐵絆倒，繼而從6米高墮下，他昏迷送院後延至翌日不治。涉事承建商聯力建築有限公司及分判商被勞工處票控沒有採取足夠的步驟防止有人墮下等共9項傳票罪，今於觀塘裁判法院開審。與死者一同工作的工人供稱，當日兩人正安裝工字鐵搭建臨時鐵台，死者負責解開吊具。

被告分別為聯力建築有限公司，被票控沒有採取足夠的步驟防止有人墮下、沒有發展、實施和維持一個安全管理制度和東主的法律責任等5項傳票罪；以及利貴灃工程有限公司，被票控沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督以確保在工業經營中僱用的人工作安全等4項傳票罪。

事發當日與死者一同工作、時任利貴灃工人林永福供稱，當日早上8時半與死者裁剪搭砌臨時鐵台用的工字鐵，約10時半開始安裝工作。由一名叫陳添的人員操作起重機，將搭建用的工字鐵吊運上1樓平台，再由林及死者安裝。林會透過對講機通知陳放置工字鐵的位置，而死者則在放置後「解碼」，即拆除工字鐵兩端上的吊具。

林續指，放好工字鐵後死者會將安全帶掛上獨立救生繩，先解一端的吊具，然後再在工字鐵上行走至另一端解吊具。林指案發地點的4個角落均有獨立救生繩，配有防墮扣，當安全帶扣上後，最遠可走至2米半的距離。

案件編號：KTS20265-20273/2024

法庭記者：雷璟怡