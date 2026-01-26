財政預算案2026｜自由黨倡再減烈酒稅 新民黨提新生嬰兒獎勵金 第二胎加至3萬

新一份《財政預算案》將於2月25日公布。新民黨及自由黨今日（26日）先後向財政司司長陳茂波提交建議書，新民黨建議引入新生嬰兒獎勵金累進制，為生育第二胎的家庭發放多50%獎勵金，即三萬元獎勵金，又建議取消限奶令。自由黨則建議政府進一步減烈酒稅、取消限奶令、改善輸入外勞行業工資中位數計算安排，並倡政府帶頭減免商業用地租金3成。

生育第二胎家庭派三萬元

新民黨建議，引入新生嬰兒獎勵金累進制，為生育第二胎的家庭發放多50%獎勵金，即三萬元，並在其後每多一胎的遞增幅度維持在30%；引入累進式子女免稅額，設立育兒津貼及兒童醫療券，以示政府對願意生育的家庭提供支援；研究適度放寬對生殖科技程序的限制，讓更多有需要本地家庭受惠，推動高端醫療與輔助生育科技並行發展。該黨另建議發展太空經濟，設立航天經濟辦公室及航天統籌專員，就太空經濟發展訂立新的法律框架。

夏寶龍要求注意形象 新民黨：會提醒所有黨員

新民黨議員李梓敬表示，香港經濟正復甦，零售飲食業仍有困難，促政府提供不同誘因，拆牆鬆綁刺激經濟，並調整租金扣稅額至15萬元；新民黨議員何敬康指，香港體育場地相對殘舊，且符合國際頂級比賽場館有限，盼在新發展區預留空間，以支持有實力的隊伍興建主場館，發展主場經濟。

至於公務員應否加薪，新民黨表示，政府有既定機制，並有一籃子的因素考慮，應視乎薪酬趨勢調查，再考慮政府財政狀況作出決定。

新民黨議員陳家珮早前逆線行車引起社會關注，陳家珮未有跟隨該黨會見財政司司長，該黨解釋由於陳要主持環境事務委員會議，所以未能出席。被問及如何看待國務院港澳辦主任夏寶龍要求注意形象的說法，該黨認為夏寶龍的忠告是所有議員都需要留意，會提醒所有黨員，不論立法會議員或區議員。

自由黨倡進一步減免烈酒稅

政府早前提出減烈酒稅，現時烈酒稅進口價超200元部分的稅率為10%，自由黨批發及零售界議員邵家輝認為減烈酒稅後烈酒的銷量很好，建議改為超100元部分徵10%，讓更多人受惠，又指限奶令如今已沒有需要，促政府盡快取消。他亦表示，香港正經歷轉型期，期望政府可帶頭在政府的商業用地，如房委會、房協、機管局轄下土地，減租30%，以支援業界，並在周六及周日提供戲飛優惠，以支持夜經濟。

自由黨飲食界議員梁進表示，第一期補充勞工計劃即將續期，認為可改善行業工資中位數計算安排。另外現時僱主須為每名勞工的兩年期合約一筆過繳付9,600元僱員再培訓徵款，他建議檢討安排，因若有關徵款，加上行業工資中位數，以及各樣費用，聘請外勞可能比起聘請本地勞工更貴。

選委界議員李鎮強期望，可延續電動車一換一計劃，以鼓勵更多使用汽油車車主，轉用電動車，又倡設子女累進免稅額，以鼓勵中產生育；法律界議員陳曉鋒，倡投放2億在法治建設，推行智慧法院，並投放更多資源在人工智能。

邵家輝：政府近年財赤嚴重 無特別建議派錢

被問及有否建議向市民派錢或消費券，邵家輝稱沒特別建議派錢，因政府近年財赤嚴重。該黨的行會成員張宇人表示，「政府唔一定需要扲錢」，可推動業界發起優惠，以刺激消費。

另外，選委界議員陳宗彝及范凱傑亦在今日向財政司司長陳茂波提交預算案建議。陳宗彝認為政府可開放無人機接送酒店旅客的試點應用，倡可先以九龍公園、香港公園、機場作試點，又建議政府入股深圳機場，以與香港機場做到互利共嬴；范凱傑建議，政府按財政狀況及經濟周期，分階段恢復每名 2,500 元學⽣津貼，優先支援負擔較重家庭，如綜援家庭等。同時，加大發債規模，發長周期債券，以支持北都發展，政府亦應組織更多代表團「出海」，說好香港故事。

