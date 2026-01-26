Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地客飛鵝山停機坪違規露營 網民勸阻竟遭冷處理 :「只是玩玩」 轟阻礙救援

社會
更新時間：17:23 2026-01-26 HKT
發佈時間：17:23 2026-01-26 HKT

近年來，越來越多內地遊客選擇來港郊遊或露營，鹹田灣、西灣等地因而成為熱門地點。然而，部分遊客可能對香港的相關法規不甚了解，導致不慎觸犯本地法律。近日網上流傳一段影片，在飛鵝山自殺崖附近的政府飛行服務隊山頂停機坪上，竟有至少5個帳篷搭建，約7人在該處活動，涉嫌違規露營。此舉不僅可能違反相關法例，更可能干擾直升機的正常升降與緊急救援行動。

事主好言相向 露營人士：我們只是玩玩

有網民在社交平台發布一段約2秒的影片，片中可見政府飛行服務隊位於飛鵝山自殺崖附近的山頂停機坪上，竟放置了至少5個營帳，約7人佩戴頭燈在帳外活動。上傳影片的網民指稱，現場人士為內地旅客，並批評其違規在停機坪露營，即使好言相勸亦徒勞無功，對方僅回應「沒事，我們只是玩玩」。該網民批評對方行為不當，直言「鹹田、西灣露營都算，連自殺崖個直升機坪都唔放過。好言相勸仲話自己玩玩，大佬你阻住直升機降落呀」。

對此，不少網民建議事主應直接報警處理，也有網民指出，該停機坪經常會有直升機升降，擔心露營者會阻礙救援運作，「無法無天，如果有危急救援（點算）」。此外，亦有網民留言閙爆，「直升機一到吹到佢地反轉晒咪知死」、「冇質素、冇錢、冇公德心、冇樣好嘢」。

停機坪供緊急救援之用

根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），除指定露營地點外，任何人不得在郊野公園內露營或設置營帳，一經定罪，最高可被判處罰款2,000元及監禁3個月。《星島頭條》正向漁護署作查詢。

翻查資料，飛鵝山直升機停機坪是供政府飛行服務隊、消防、民安隊等進行緊急救援用途。而附近的發射站，亦會使用直升機運送物資。早於2017年，已有人於該處露營，專家批評露營人士影響飛行安全，並阻礙救援行動。

資料來源：threads@primilicious

相關新聞：

飛鵝山直升機停機坪元旦變營地 專家指阻礙應急救援

露營客假期逼爆鹹田灣 公廁遍地垃圾廚餘 食環署：計劃安排「廁所事務員」值勤

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
8小時前
03:05
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
社會
7小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
政情
9小時前
連鎖快餐店突發優惠！一連五日 1招即享全單8折 全日早午茶晚市都有得減
連鎖快餐店突發優惠！一連五日 1招即享全單8折 全日早午茶晚市都有得減
飲食
6小時前
「火雲邪神」梁小龍深圳低調出殯 白彪陳惠敏黃夏蕙送別故友 周星馳送花牌作最後心意
00:59
「火雲邪神」梁小龍深圳低調出殯 白彪陳惠敏黃夏蕙送別故友 周星馳送花牌作最後心意
影視圈
5小時前
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
20小時前
遊客登八達嶺長城遊覽。中新社
跟團遊北京︱六旬漢連續兩日凌晨集合猝死 家屬提告獲賠¥35萬
即時中國
20小時前