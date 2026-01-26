内地客飛鵝山停機坪違規露營 網民勸阻竟遭冷處理 :「只是玩玩」 轟阻礙救援

近年來，越來越多內地遊客選擇來港郊遊或露營，鹹田灣、西灣等地因而成為熱門地點。然而，部分遊客可能對香港的相關法規不甚了解，導致不慎觸犯本地法律。近日網上流傳一段影片，在飛鵝山自殺崖附近的政府飛行服務隊山頂停機坪上，竟有至少5個帳篷搭建，約7人在該處活動，涉嫌違規露營。此舉不僅可能違反相關法例，更可能干擾直升機的正常升降與緊急救援行動。

事主好言相向 露營人士：我們只是玩玩

有網民在社交平台發布一段約2秒的影片，片中可見政府飛行服務隊位於飛鵝山自殺崖附近的山頂停機坪上，竟放置了至少5個營帳，約7人佩戴頭燈在帳外活動。上傳影片的網民指稱，現場人士為內地旅客，並批評其違規在停機坪露營，即使好言相勸亦徒勞無功，對方僅回應「沒事，我們只是玩玩」。該網民批評對方行為不當，直言「鹹田、西灣露營都算，連自殺崖個直升機坪都唔放過。好言相勸仲話自己玩玩，大佬你阻住直升機降落呀」。

對此，不少網民建議事主應直接報警處理，也有網民指出，該停機坪經常會有直升機升降，擔心露營者會阻礙救援運作，「無法無天，如果有危急救援（點算）」。此外，亦有網民留言閙爆，「直升機一到吹到佢地反轉晒咪知死」、「冇質素、冇錢、冇公德心、冇樣好嘢」。

停機坪供緊急救援之用

根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），除指定露營地點外，任何人不得在郊野公園內露營或設置營帳，一經定罪，最高可被判處罰款2,000元及監禁3個月。《星島頭條》正向漁護署作查詢。

翻查資料，飛鵝山直升機停機坪是供政府飛行服務隊、消防、民安隊等進行緊急救援用途。而附近的發射站，亦會使用直升機運送物資。早於2017年，已有人於該處露營，專家批評露營人士影響飛行安全，並阻礙救援行動。

