露營客假期逼爆鹹田灣 公廁遍地垃圾廚餘 食環署：計劃安排「廁所事務員」值勤

元旦新年假期期間，大量內地行山客湧到位於西貢麥理浩徑的鹹田灣營地露營跨年慶祝，由於遊人數量突然大增，營地設施不勝負荷，加上有部分露營人士胡亂棄置垃圾、不適使用公廁，更把廚餘直接倒進洗手盤，不但衞生惡劣，更破壞郊野公園環境。食環署回覆《星島頭條》指，新年假期期間鹹田灣一帶遊人大幅增加，有部份人士亦不適當地使用公廁，影響衞生情況，當時已安排人員加密清潔頻次，令公廁回復潔淨。食環署現時已在周末及假日期間加密清潔頻次，亦計劃安排「廁所事務員」值勤服務。

公廁遍地垃圾 山頭被露營陣「佔領」

網上流傳片段顯示，西貢鹹田灣等地元旦假期幾乎迫爆，沙灘及山頭被密密麻麻的露營陣「佔領」。有內地博主發文，控訴遊客亂拋垃圾、高歌熱舞，慨嘆這條世界級徒步路綫遭受傷害。

清潔工徙手將垃圾逐包搬上船運走

露營KOL《全職路人》Desmond在元旦過後數天到鹹田灣營地露營，發現仍有大量元旦假期期間棄置的垃圾未能清理，不但堆滿垃圾槽，更見到不少垃圾被棄置在樹叢內，難以清理。Desmond表示，他在翌日早上見到漁護署清潔工將幾十袋包好的垃圾，逐包搬上船運走。他形容情況令人擔憂，認為鹹田灣營地難以承受過量的露營客。

食環署：計劃安排廁所事務員於周末值勤服務

食環署回覆《星島頭條》時表示，新年假期期間鹹田灣一帶遊人大幅增加，有部份人士亦不適當地使用公廁，影響衞生情況。食環署當時已安排人員加密清潔頻次，令公廁回復潔淨。食環署現時已在周末及假日期間加密清潔頻次，亦計劃安排「廁所事務員」值勤服務。署方稱，會加強監察該公廁的情況及持續進行宣傳教育。

漁護署：將於農曆年期間加密收集垃圾

漁護署回覆查詢時亦表示，除夕及元旦假期期間，留意有不少旅客到訪鹹田灣營地，並已立即派員清理咸田公廁外空地的垃圾，及將已包好的垃圾在假期後以船隻運走。因應鹹田灣營地使用需求殷切，署方已在1月2日至4日期間，安排承辦商加強每日在鹹田灣營地及附近一帶進行清潔，並密切監察營地及附近的郊野公園範圍的衞生情況。

此外，署方將安排於咸田公廁外的空地加設垃圾收集設施，並會於農曆年假期期間增加垃圾收集次數，及聯同相關部門合作加強咸田公廁及其周遭的清潔安排。

