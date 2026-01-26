禁手機陣︱規定對角線須19cm內 摺機成的士司機接單神器？即睇兩品牌摺機「啱啱好壓線」

運輸署新規定司機駕駛時，最多只可以使用兩部流動通訊設備，顯示屏對角長度不可大於19厘米（約7.48吋），設備不可影響或阻礙行車視線，違規最高可判罰2,000元。警方昨日更已在深圳灣「放蛇」，發現兩名的士司機涉嫌違例。

三星、OPPO摺機剛好壓線 畫面合規「一開四」

不過「上有政策、下有對策」，不少司機紛紛出盡法寶，包括使用近年大行其道、俗稱「摺機」的摺疊式手機，以在符合屏幕尺寸情況下「啱啱好壓線」。本報記者昨到的士站，發現已有司機變陣，透過小型平板電腦和摺機分割屏幕「一開四」，以同時觀看多個Apps畫面。

有不少的士司機在法例生效後，研究有何方法能符合規例。由於新規定下，裝置屏幕的對角長度不可超過19厘米，有司機用尺量度自己的摺機，並分享到社交平台。有司機發現自己的Samsung Fold 4、Fold 5 屏幕對角長度為18.9厘米，剛剛好「壓線」。不過，有司機上載最新型號的Fold 7，由於新機屏幕較大，量度得出約19.8厘米，超出規定所限。

記者亦在網上發現，內地品牌Oppo的摺機「Find N2」，屏幕對角線為7.1吋，即約18厘米，相信亦同樣合規。換言之，若最多同時放兩部手機在車頭，兩部摺機的面積，已可提供等同於四部傳統手機的Apps畫面大小。

運輸署：三摺手機須「摺回去」 中控屏幕不受限

市面上亦出現「三摺手機」，根據運輸署回覆傳媒查詢，該款式只計算作一部流動電訊裝置，而屏幕對角不可超過19厘米長。如果三摺機攤開後總長超過19厘米，便要將手機「摺回去、用一面」。

至於用分割畫面功能「一開四」，署方則表示新法例沒有規管裝置上可使用的功能，惟強調司機應時刻專注駕駛，若因操控流動通訊裝置而影響駕駛，不論有否釀成交通意外，該司機可能已觸犯「危險駕駛」或「不小心駕駛」的罪行。

現時不少新款私家車甚至的士已有十多二十吋的中控大屏幕，用以導航及提供行車資訊，運輸署則指，由於該類導航系統屬於車輛的「內置部件」，並非外置流動裝置，因此不納入限制範圍。

記者：陳俊豪