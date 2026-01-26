Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

禁手機陣︱規定對角線須19cm內 摺機成的士司機接單神器？即睇兩品牌摺機「啱啱好壓線」

社會
更新時間：16:30 2026-01-26 HKT
發佈時間：16:30 2026-01-26 HKT

運輸署新規定司機駕駛時，最多只可以使用兩部流動通訊設備，顯示屏對角長度不可大於19厘米（約7.48吋），設備不可影響或阻礙行車視線，違規最高可判罰2,000元。警方昨日更已在深圳灣「放蛇」，發現兩名的士司機涉嫌違例。

三星、OPPO摺機剛好壓線 畫面合規「一開四」

不過「上有政策、下有對策」，不少司機紛紛出盡法寶，包括使用近年大行其道、俗稱「摺機」的摺疊式手機，以在符合屏幕尺寸情況下「啱啱好壓線」。本報記者昨到的士站，發現已有司機變陣，透過小型平板電腦和摺機分割屏幕「一開四」，以同時觀看多個Apps畫面。

有不少的士司機在法例生效後，研究有何方法能符合規例。由於新規定下，裝置屏幕的對角長度不可超過19厘米，有司機用尺量度自己的摺機，並分享到社交平台。有司機發現自己的Samsung Fold 4、Fold 5 屏幕對角長度為18.9厘米，剛剛好「壓線」。不過，有司機上載最新型號的Fold 7，由於新機屏幕較大，量度得出約19.8厘米，超出規定所限。

相關新聞：

禁手機陣｜新例實施首日警深圳灣放蛇拉人 揭兩的士司機車頭放多部機

禁手機陣︱的士司機呻兩部機接唔夠單阻揾食 變陣靠摺機分割畫面？ 議員倡構統一接單平台

記者亦在網上發現，內地品牌Oppo的摺機「Find N2」，屏幕對角線為7.1吋，即約18厘米，相信亦同樣合規。換言之，若最多同時放兩部手機在車頭，兩部摺機的面積，已可提供等同於四部傳統手機的Apps畫面大小。

運輸署：三摺手機須「摺回去」 中控屏幕不受限

市面上亦出現「三摺手機」，根據運輸署回覆傳媒查詢，該款式只計算作一部流動電訊裝置，而屏幕對角不可超過19厘米長。如果三摺機攤開後總長超過19厘米，便要將手機「摺回去、用一面」。

至於用分割畫面功能「一開四」，署方則表示新法例沒有規管裝置上可使用的功能，惟強調司機應時刻專注駕駛，若因操控流動通訊裝置而影響駕駛，不論有否釀成交通意外，該司機可能已觸犯「危險駕駛」或「不小心駕駛」的罪行。

現時不少新款私家車甚至的士已有十多二十吋的中控大屏幕，用以導航及提供行車資訊，運輸署則指，由於該類導航系統屬於車輛的「內置部件」，並非外置流動裝置，因此不納入限制範圍。

記者：陳俊豪

 

 

 

 

 

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
7小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
03:05
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
社會
6小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
政情
7小時前
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
18小時前
卡尼早前訪華，會晤習近平。卡尼表明，無意尋求與中國達成自由貿易協定。美聯社
回應特朗普加徵關稅威脅 卡尼：無意與中國達成自由貿易協定
即時國際
8小時前
非禮「奇招」摸玻璃扮扶手 屯馬綫港媽挨門邊慘遭推臀部 怒揭惡行後色狼反應一絕｜Juicy叮
非禮「奇招」摸玻璃扮扶手 屯馬綫港媽挨門邊慘遭鹹豬手 怒揭惡行後色狼反應一絕｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
遊客登八達嶺長城遊覽。中新社
跟團遊北京︱六旬漢連續兩日凌晨集合猝死 家屬提告獲賠¥35萬
即時中國
18小時前