私隱公署成立30周年 推電台廣播系列 提升市民數據與AI安全意識

為進一步提升市民及機構對保障個人資料私隱、數據安全及人工智能安全的意識，私隱專員公署於今日（26日）起推出電台廣播系列，作為成立30周年的誌慶活動之一。活動分為《數碼安全開心share》，以及《私隱學堂》兩個系列。

系列一：《數碼安全開心share》

私隱專員公署邀請「2025年私隱之友嘉許獎」的獲獎機構代表，包括政府統計處處長余振強、太古可口可樂總裁蘇薇、香港電燈有限公司營運董事蔡偉民、凸版資訊（香港）有限公司董事總經理尹燿銘，以及中國銀行（香港）有限公司法律合規與操作風險管理部總經理羅柏基，與雷霆881節目主持郭志仁以對談形式，討論在數據安全及AI安全方面的實戰經驗。個人資料私隱專員鍾麗玲亦會分享機構加強保障個人資料私隱的秘訣。

《數碼安全開心share》第一集於今日起在商業電台第一台雷霆881推出。

首集《數碼安全開心share》由榮獲嘉許獎卓越金獎和傑出保障資料主任獎的政府統計處打響頭炮，並於今日起在商業電台雷霆881《在晴朗的一天出發》節目時段及其他時段內播放。

系列二：《私隱學堂》

私隱專員公署邀請雷霆881節目主持陳志雲和叱咤903節目主持黃正宜（阿正）聲演不同情景，就使用AI、防騙招式及防止「起底」罪行提供實用建議，藉此加強市民保障個人資料私隱的意識。《私隱學堂》將於四月起於商業電台雷霆881及叱咤903不同時段內播放。

私隱專員鍾麗玲（右）與商業電台第一台雷霆881節目主持郭志仁（左）錄製《數碼安全開心share》。