舒適堡結業│創辦人陸毅強被控17項不當收款罪3月再訊 待高院批准檢控已清盤公司

大型連鎖健身及美容中心舒適堡（Physical）前年結業，遭高等法院頒令清盤。創辦人陸毅強涉於前年8月至9月縱容舒適堡就服務收取款項、卻未能在合理時間內提供服務，被控17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪。案件今於東區裁判法院再訊，並與舒適堡另外9張傳票控罪一併處理。因為涉案沙田舒適堡公司已清盤，控方今申請案件押後，以待高等法院批准繼續起訴該公司。主任裁判官張志偉遂押後案件至3月2日再訊，期間陸毅強續准保釋。

68歲男被告陸毅強、報稱董事，被控17項「就消費者作出構成不當地就服務接受付款的營業行為」罪。

本案與9張傳票控罪一併處理，該9張傳票分別控告Physical Beauty Centre(Yuen Long) Limited、舒適堡(屯門)美容健美有限公司、舒適堡(荃灣)美容健美有限公司、舒適堡(沙田)美容健美有限公司及舒適堡(伊利沙伯大廈)健美有限公司，均票告「作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪。

陸毅強擬不認罪

控方今申請案件押後，指舒適堡(沙田)美容健美有限公司已清盤，故須到高等法院申請批准繼續起訴，而不論結果如何，控方仍會繼續檢控陸毅強及處理其他傳票控罪；辯方則透露陸擬不認罪。張官遂批准案件押後，並批准陸繼續以原有條件保釋。

控罪指，被告於2024年8月1日至9月5日期間，舒適堡（屯門、尖沙咀、荃灣、沙田）美容健美有限公司、舒適堡（伊利沙伯大廈）健美有限公司，及Physical Beauty Centre（Yuen Long）Limited，作為商户，就多項有關產品，即私人健身教練服務、普拉提服務、按摩療程服務、美容套票療程服務、面部美容療程服務等，接受消費者付款。而在接受所述付款時，沒有合理理由相信上述公司將能在合理時間內，供應上述產品。而該罪行是在被告，在案發時作為上述公司的董事，同意或縱容下，或是可歸因於他的疏忽下犯的。

案件編號：ESCC2193/2025、ESS27906-27914/2025

法庭記者：王仁昌