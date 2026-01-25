Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士安全帶｜記者早上實測 逾半乘客未佩戴 打工仔憂難落車 大學生稱立法有必要

社會
更新時間：12:38 2026-01-25 HKT
發佈時間：12:38 2026-01-25 HKT

新修訂的《道路交通規例》今日（1月25日）實施，乘搭公共巴士、私家小巴、貨車等商用車時，如座位已裝設安全帶，司機或乘客均必須佩戴，否則最高罰款5,000元及監禁3個月。《星島頭條》記者實施首日早上到紅磡過海隧道巴士站，觀察到有部份市民開始自動自覺扣上安全帶，惟逾半乘客仍未有依例佩戴。

巴士安全帶｜有外籍乘客遇上安全帶故障 花近兩分鐘才扣好

記者隨後登上過海巴士實測，在所有座位都設有安全帶的上層，約30位乘客當中，不足10位乘客有佩戴。有外籍乘客嘗試扣上，但遇上安全帶故障，久久未能拉出安全帶，最終花近兩分鐘才能成功安坐並扣好。

有打工仔擔心未及時解安全帶下車

在中環港澳碼頭巴士總站，城巴派職員向上車的乘客呼籲，如果座位設有安全帶，乘客必須佩戴。82歲的金婆婆上車時嘗試扣上安全帶，惟拉錯旁邊座位、其後再佩戴時亦因身上的「斜孭袋」顯得吃力，甚至一度不夠力拉出安全帶。

許小姐直言新例「擾民」，稱打工仔返工時間緊張，要佩戴安全帶「真係好唔方便」，擔心到站時因「解唔開安全帶、落唔到車」，她認為由於小巴車速快，反而有需要；相反，「巴士咁大架、車速不快」，認為必要性有限，加上有機會引起乘客之間、或與司機發生爭執。

內地生：交通意外傷者多無戴安全帶

有理大內地生表示並未知道新法例生效。李小姐表示未獲告知，但坦言之前試過有巴士司機「行駛得挺快、不是很穩」，覺得立法有必要。同行的趙小姐亦指，留意到過往很多交通意外的傷者都無戴安全帶。她們稱雖然不太方便，但認為從坐下、拉安全帶到扣上，整個過程約3至5秒，故還可以接受。

記者：陳俊豪
攝影：陳浩元
 

相關新聞：
巴士安全帶懶人包︱乘客無扣安全帶最高罰$5000 即睇8大情景 撞正「放蛇」有得拗？
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
4小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
錦田的士遭私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治
00:46
錦田的士遭私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治
突發
4小時前
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
影視圈
18小時前
連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158
連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158
飲食
17小時前
傳TVB將重播古天樂經典劇《尋秦記》！播出時間疑曝光 電影票房告捷向破億大關邁進
傳TVB將重播古天樂經典劇《尋秦記》！播出時間疑曝光 電影票房告捷向破億大關邁進
影視圈
15小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
人民幣穩步升值 劍指6.85 內地客來港消費更疏爽 有金舖零售收入升約兩成
人民幣穩步升值 劍指6.85 內地客來港消費更疏爽 有金舖零售收入升約兩成
宏觀經濟
7小時前
30歲女吃自助餐後腹痛離世 體內三酸甘油脂揭超標26倍 醫生揭致命關鍵
30歲女吃自助餐後腹痛離世 體內三酸甘油脂揭超標26倍 醫生揭致命關鍵
醫生教室
22小時前