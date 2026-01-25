巴士安全帶｜記者早上實測 逾半乘客未佩戴 打工仔憂難落車 大學生稱立法有必要

新修訂的《道路交通規例》今日（1月25日）實施，乘搭公共巴士、私家小巴、貨車等商用車時，如座位已裝設安全帶，司機或乘客均必須佩戴，否則最高罰款5,000元及監禁3個月。《星島頭條》記者實施首日早上到紅磡過海隧道巴士站，觀察到有部份市民開始自動自覺扣上安全帶，惟逾半乘客仍未有依例佩戴。

巴士安全帶｜有外籍乘客遇上安全帶故障 花近兩分鐘才扣好

記者隨後登上過海巴士實測，在所有座位都設有安全帶的上層，約30位乘客當中，不足10位乘客有佩戴。有外籍乘客嘗試扣上，但遇上安全帶故障，久久未能拉出安全帶，最終花近兩分鐘才能成功安坐並扣好。

有打工仔擔心未及時解安全帶下車

在中環港澳碼頭巴士總站，城巴派職員向上車的乘客呼籲，如果座位設有安全帶，乘客必須佩戴。82歲的金婆婆上車時嘗試扣上安全帶，惟拉錯旁邊座位、其後再佩戴時亦因身上的「斜孭袋」顯得吃力，甚至一度不夠力拉出安全帶。

許小姐直言新例「擾民」，稱打工仔返工時間緊張，要佩戴安全帶「真係好唔方便」，擔心到站時因「解唔開安全帶、落唔到車」，她認為由於小巴車速快，反而有需要；相反，「巴士咁大架、車速不快」，認為必要性有限，加上有機會引起乘客之間、或與司機發生爭執。

內地生：交通意外傷者多無戴安全帶

有理大內地生表示並未知道新法例生效。李小姐表示未獲告知，但坦言之前試過有巴士司機「行駛得挺快、不是很穩」，覺得立法有必要。同行的趙小姐亦指，留意到過往很多交通意外的傷者都無戴安全帶。她們稱雖然不太方便，但認為從坐下、拉安全帶到扣上，整個過程約3至5秒，故還可以接受。

記者：陳俊豪

攝影：陳浩元



