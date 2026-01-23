電動車｜政府擬今年底前推4幅用地招標作充電站 兼調整油站土地契約條款提供誘因

為配合電動車的快速增長，政府正大力擴展全港的電動車充電基礎設施。政府向立法會環境事務委員會提交文件，指政府正逐步把部分現有的加油站及加氣站轉型至高速充電站，供不同類型的車輛充電，包括商用電動車，當局會視乎市場反應，計劃於今年年底前推出4幅用地作公開招標，並調整現有油站土地契約條款以提供誘因，推動油站加裝電動車充電設施。

九龍灣及火炭首兩個由油站轉型的高速充電站今年首季投入服務

根據政府提交的文件，位於九龍灣及火炭的首兩個由油站轉型的高速充電站預計會在今年第一季先後投入服務，總共提供28支高速充電樁。另外6幅油站用地，位於大埔的用地已於去年底售出；青衣的用地則會於本月底截標，政府會視乎市場反應，計劃於今年年底前再推出4幅用地作公開招標，並調整現有油站土地契約條款以提供誘因，推動油站加裝電動車充電設施。

政府計劃於今年年底前再推4幅用地公開招標作電動車充電站。資料圖片

另外，環境及生態局正聯同發展局制定《規劃新發展區的通用綠色框架》，為規劃新發展區提供依據及指引，讓有關政策局及部門可以就環保政策的要求、個別新發展區的位置、環境、規模和規劃用途， 以及新科技的發展等方面，充分考慮和採取可行措施，預計於今年上半年向各政策局及部門發布有關《綠色框 架》的技術通告。

為進一步保護生態環境及提升綠色旅遊體驗，政府會持續提升郊野公園的配套如洗手間、加水站、資訊牌等，並在合適地點建造新設施如樹頂歷奇、戶外歷史遺蹟博物館及新式露營地點等；亦會擴大向遊客推廣郊遊禮儀及遠足安全等訊息，同時會評估個別的熱門綠色旅遊地點的承載力，並提出應對措施。

記者︰黃子龍