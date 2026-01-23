電動車｜政府擬今年底前推4幅用地招標作充電站 兼調整油站土地契約條款提供誘因
更新時間：17:05 2026-01-23 HKT
發佈時間：17:05 2026-01-23 HKT
發佈時間：17:05 2026-01-23 HKT
為配合電動車的快速增長，政府正大力擴展全港的電動車充電基礎設施。政府向立法會環境事務委員會提交文件，指政府正逐步把部分現有的加油站及加氣站轉型至高速充電站，供不同類型的車輛充電，包括商用電動車，當局會視乎市場反應，計劃於今年年底前推出4幅用地作公開招標，並調整現有油站土地契約條款以提供誘因，推動油站加裝電動車充電設施。
九龍灣及火炭首兩個由油站轉型的高速充電站今年首季投入服務
根據政府提交的文件，位於九龍灣及火炭的首兩個由油站轉型的高速充電站預計會在今年第一季先後投入服務，總共提供28支高速充電樁。另外6幅油站用地，位於大埔的用地已於去年底售出；青衣的用地則會於本月底截標，政府會視乎市場反應，計劃於今年年底前再推出4幅用地作公開招標，並調整現有油站土地契約條款以提供誘因，推動油站加裝電動車充電設施。
另外，環境及生態局正聯同發展局制定《規劃新發展區的通用綠色框架》，為規劃新發展區提供依據及指引，讓有關政策局及部門可以就環保政策的要求、個別新發展區的位置、環境、規模和規劃用途， 以及新科技的發展等方面，充分考慮和採取可行措施，預計於今年上半年向各政策局及部門發布有關《綠色框 架》的技術通告。
為進一步保護生態環境及提升綠色旅遊體驗，政府會持續提升郊野公園的配套如洗手間、加水站、資訊牌等，並在合適地點建造新設施如樹頂歷奇、戶外歷史遺蹟博物館及新式露營地點等；亦會擴大向遊客推廣郊遊禮儀及遠足安全等訊息，同時會評估個別的熱門綠色旅遊地點的承載力，並提出應對措施。
記者︰黃子龍
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
2026-01-22 16:55 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月「基本冇再收過詐騙電話」（附教學）
2026-01-22 15:51 HKT
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT