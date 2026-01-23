農曆新年︱文體旅局開會統籌春節黃金周預備工作 羅淑佩料訪港人數顯著上升

文化體育及旅遊局今日（23日）召開會議，統籌一連9日內地春節黃金周（2月15日至23日）接待訪港旅客的預備工作。會議由文化體育及旅遊局局長羅淑佩主持，除香港警務處、入境事務處、香港海關、運輸署以及多區民政事務處等政府部門代表外，多個旅遊相關機構包括旅遊業監管局、香港旅遊發展局、香港旅遊業議會、西九文化區管理局、主要旅遊景點及酒店業等亦有派員出席。

跨部門聯業界迎春節客流高峰

羅淑佩表示，一連9日的內地春節黃金周即將到來，香港各區將有多姿多彩的節慶活動舉行，為市民及旅客帶來濃厚的新年氣氛。政府預計春節黃金周期間訪港旅客人數將顯著上升，有關部門會與相關機構及旅遊業界保持緊密聯繫，提早準備和部署，為訪港旅客締造優質的旅遊體驗，讓他們感受香港獨特的節日氣氛。

相關單位會繼續在內地春節黃金周前保持密切溝通，為迎接訪港旅客的不同環節籌劃及推進各項預備工作，並適時向政務司司長主持的節慶安排跨部門工作小組匯報最新情況。

文化體育及旅遊局今日（23日）召開會議統籌內地春節黃金周接待訪港旅客的預備工作，與各單位代表討論旅客訪港安排。政府新聞處圖片