遊走歷史展示廊和城市秘境 探索城市與電力的無形連結

社會
更新時間：07:00 2026-01-24 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-24 HKT

「歷史悠久、不忘創新」是「港燈135周年歷史展示廊」向城市傳遞的一則跨越時空訊息，邀請市民重新認識電力與城市的關係，共同探索可持續發展的智慧未來。

萬家燈火璀璨照耀下的東方之珠，電力默默擔當起守護者的角色。香港電燈有限公司在1889年1月24日正式註冊成立。經過一年的籌備，灣仔發電廠在翌年12月1日下午6時準時投產，點亮了中環50盞電街燈，把目光聚焦在創新和應用科技下誕生的電力。電力帶來的這道光芒不僅驅散夜色，更開啟城市的電力時代，為香港的發展奠定基礎。


百年電表、不同電力的電費單 重現舊時代


展示廊以「歷史」作主角，透過不同時期電力領域上的「創新」，希望為未來帶來啟發。展示廊分為「展示牆」和「電子互動裝置」兩大主軸。


「展示牆」展出多件極具歷史價值的港燈文物，細說百多年來居民的用電習慣、街燈如何照亮夜路，到電力技術如何由手動走向智能化。展品包括逾百年歷史、在1922年退役的電表，四十年代「維多利亞式」電街燈部件，五、六十年代發出、清楚標示「電燈（Lighting）」與「電力（Power）」不同收費的電費單，以及紀念在二戰時殉職港燈員工的銘牌，每件展品都蘊藏著一個故事，刻上獨有的時代印記，值得細味當中意義。


五大互動主題 由手控系統到智能電網
 


展示廊另一焦點，是五座分別以「華燈初上」、「光耀萬家」、「以客為尊」、「關愛綠行」及「創領未來」為主題的「電子互動裝置」，展示港燈在發展歷程、可靠供電服務、優質客戶體驗、社區與環境關懷，以及創新科技應用方面的重要里程。
　　
其中，公司註冊紀錄、早期董事局會議紀錄和上市招股廣告，讓公眾首次近距離了解企業在香港早期經濟中的定位。逾百幅歷史照片和影片，則呈現電力基礎建設如何配合城市版圖的發展，並為塑造智能未來提供想像空間。在裝置之間穿梭時，不難察覺電力技術如同城市脈搏般逐步變化。


以電力牽動的城市散步線

港燈推出主題導賞團：「港燈『光影與傳承』之旅」。 
導賞團會穿過港燈灣仔發電廠舊址，了解百多年前的發電廠為甚麼會為香港留下日街、月街與星街，以及另一條有趣的街道名稱。
除了歷史展示廊，港燈更把與電力發展相關的不同地點串聯，打造了一條城市散步路線，推出主題導賞團：港燈「光影與傳承」之旅。行程以灣仔堅尼地道的港燈歷史展示廊作起點，讓參加者先了解百年電力發展。隨後導賞團會穿過港燈灣仔發電廠舊址，了解百多年前的發電廠為甚麼會為香港留下日街、月街與星街，以及另一條有趣的街道名稱；接着會走訪灣仔洪聖廟，窺探其中潛藏著的昔日港島城區布局，認識《四環九約》中經常被人遺忘的一「環」，走進這個社區，可以感受到城市版圖如何因電力而重塑。
　　
最後會到訪中環愛丁堡廣場，一覽8款由1890至1970年代的街燈，從分辨燈光、造型、材質各異的氣氛中，體驗城市夜色百年變遷。

 

港燈「光影與傳承」之旅

歡迎各大機構及團體申請參加。
每月一團，費用全免。
查詢：[email protected]

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

