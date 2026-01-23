粵車南下滿月︱逾2500人申請 過千輛粵車已預約出行

「粵車南下」入境市區計劃去年12月23日實施，今日滿一個月。運輸及物流局局長陳美寶宣布，措施已接獲逾2,500人申請，逾千輛車已預約出行，形容成績令人鼓舞。陳美寶今日為「粵車南下」賀滿月、迎新春活動主禮，慶祝「轉機停車場」啟用2個月及入境市區部分通車1個月。

籲粵車車主泊好車 多用公共交通工具

陳美寶表示，粵車南下將迎來推出後首個內地農曆新年長假期，目前預約情況理想。她指，西九與維港都是內地旅客熱門打卡點，粵車南下讓旅客可自駕經港珠澳大橋直達市區，毋須轉車或轉船，旅程更方便、更具彈性，亦為香港帶來更多元的旅遊模式。

她期望政策除吸引內地旅客觀光外，也能吸引他們購物、遊樂園、看展覽及探親訪友等，亦呼籲車主泊車後多使用香港公共交通，既有助道路暢順，也提升接待能力，為日後檢視政策及增加配額奠定基礎。

機管局：轉機停車場新年開放1500車位

機管局轉機停車場已啟用兩個月，陳美寶指，已有超過6,000個申請、逾2,500個預約，「易泊遊」訪港停車場亦會盡快啟用。機管局機場運行執行總監姚兆聰補充指，聖誕節期間，有超過500輛南下粵車同時停在轉機停車場；新年將會開放1,500個車位。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，粵車南下推出後，酒店業界已明顯感受到旅客量逐步上升，今年農曆新年酒店入住率有望達至9成。他指，自駕來港讓旅客的行程更具彈性，不僅惠及酒店，也能帶動零售、餐飲等行業，尤其自駕旅客多屬高消費群，期望政府能加強宣傳香港的旅遊攻略、酒店優惠及遊玩方式，吸引旅客留港過夜。

面對農曆新年旺季將至，而現時每日僅100個車輛入境配額，有意見認為或限制旅遊效益。徐英偉認為可循序漸進，應先確保計劃順暢，再按經濟效益檢視是否增加配額或延長停留日數。

至於不少大灣區車主關心訂房時能否同時預留車位，徐英偉表示，許多酒店已在宣傳中清楚標明會為入住旅客提供車位，部分酒店更與相連商場合作，提供額外泊車選項。他建議旅客可直接透過酒店網站查詢相關優惠，並指不少酒店亦會提供餐飲折扣，周邊景點及商場亦會推出聯動優惠。

