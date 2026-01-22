青年宿舍BeLIVING租約至2月底 青聯：獲告知未能續約 已轉介近半住戶申其他宿舍

位於銅鑼灣、由香港青年聯會營運的青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」，近日傳出要求租客於農曆新年期間搬離單位。香港青年聯會今日傍晚（22日）表示，與業主紀惠集團的租約至今年2月28日，獲告知未能續約後，已立即通知青年盡快安排住宿事宜，同時亦主動對同意於2月底遷出的青年住戶豁免2月份的租金，而目前已獲大部份住戶同意相關安排。

一周內已積極協助轉介近半住戶申請其他宿舍

青聯表示，在一周內已積極協助轉介接近一半青年住戶申請其他青年宿舍，接下來將繼續提供轉介支援。青聯又指未來將繼續與住戶保持緊密聯繫，並會邀請他們參與香港青年聯會的活動。青聯亦會為住戶舉辦惜別會，祝願青年們有更美好的將來。

青聯又指，一直以服務青年為初心，亦很榮幸參與「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」，成為香港青年住宿過渡性安排的其中一分子，為解決青年住宿的急切需求獻出一分力。

翻查資料，政府為進一步回應青年的居住需要，在2022年施政報告及《青年發展藍圖》中宣布擴大青年宿舍計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，當時目標是在五年內提供額外3,000個宿位。

位於灣仔摩理臣山道39號的「BeLIVING Youth Hub」提供最多194個宿位，是由香港青年聯會和紀惠集團合作推出的青年宿舍，由「旭逸酒店」改建而成。「BeLIVING Youth Hub」有多個房型，涵蓋176呎至324呎，每間房月租由7,000元至9,000元不等。