網傳大學生「走堂」被罰企1小時 城大：學生自行選擇站立「觀察」 大律師解構法律風險

近日網上有帖文指，指香港城市大學有學生因缺席首周課堂，於第二堂課被講師要求站立約一小時作為懲罰。大律師陸偉雄接受《星島頭條》電話訪問，指如事件屬實學生可先向學校投訴，或以「侵權」（Tort）為由，向講師提出民事訴訟。城大回覆指，教職員當時請未有出席第一次課堂的學生，從旁「觀察」（observe）其他同學進行課堂活動，而學生們是自行選擇站立觀察，教職員沒要求學生「罰站」。

傳十數城大學生被罰企一小時

有城大學生在網上發帖，聲稱報讀了一科通識教育課程（General Education Course），但首周無到場上課，因此於第二堂課被講師罰企1小時，「Week 1 無去上堂嘅人要罰企成個鐘先可以坐返低」，並指有10多人「就咁企喺度上咗一個鐘堂」。帖文配上一張疑似為大學課堂的相片，數人站立在課堂一旁。

陸偉雄：如事件屬實 以「侵權」提民事訴訟

大律師陸偉雄接受《星島頭條》電話訪問時表示，如事件屬實，相關行為並不人道及危險，形容是「好唔文明嘅懲罰方法」。他指不上課的理由可以有千萬個，學校應有其他處理方法。他認為學生可先向學校投訴，學校一般會啟動內部調查，由校方約見該教職員，要求解釋懲罰學生的原因和依據。如老師無法提供合理解釋，或其行為被認定違反學校的教師行為守則，學校可能會根據事件的嚴重程度作出相應的紀律處分。

陸偉雄又指，如事件屬實，學生可以「侵權」（tort）為由提起民事訴訟，因導師行為限制學生站立1小時，可能構成「侵權」令學生感到不適。他重申未知事件是否屬實，如提起民事訴訟屬嚴重行動，而且未肯定事件有否涉未成年人士，因此未能判斷會否涉及刑事。

梁美芬：未曾聽聞類似事件發生

本身是城大法學院教授兼博士生導師的立法會議員梁美芬表示，事件並不尋常，未曾在校內聽聞類似事件發生，畢竟大學生已是成年人，加上「大學都好自由」。她認為校方應先了解事件是否屬實。

城大回覆《星島頭條》查詢時表示，經校方向教職員了解事件後，當日為該課程第二次課堂，需要按照首堂教學內容進行課堂活動，因此教職員請未有出席第一次課堂的學生，從旁觀察（observe） 其他同學進行課堂活動。學生們自行選擇站立觀察，了解課程進度。該名教職員並沒有要求學生「罰站」。

記者：李健威