精進建築被拒續牌上訴得直 田北辰促屋宇署糾正程序再釘牌
更新時間：18:29 2026-01-21 HKT
發佈時間：18:29 2026-01-21 HKT
高等法院今日頒布書面判詞，裁定涉及多宗致命工業意外的「精進建築有限公司」上訴得直，撤銷屋宇署早前拒絕其續牌的決定，並下令將續期申請發還署方重新考慮。屋宇署回應指，會與律政司詳細研究判詞，並積極考慮提出上訴。實政圓桌召集人田北辰對法庭的判決表示失望，更斥精進為「害群之馬」，又不滿屋宇署因程序失當致其上訴成功，促該署重新將其「釘牌」。
促屋宇署詳細審視判辭 再次將精進「釘牌」
田北辰指一直關注工業安全議題，直指精進建築的工業意外紀錄嚴重，形容該公司為業內「害群之馬」，認同屋宇署拒絕續牌的決定，但批評部門因程序疏失，導致對方上訴得直。
對於精進因上訴委員會裁定屋宇署程序失當而上訴得直，田北辰直言「會唔會渣咗啲呀」，促請屋宇署詳細審視判辭，檢討不足之處，糾正所有錯誤後，再次將精進「釘牌」，強調不應輕易放過「害群之馬」。
