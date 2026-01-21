Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SmartPLAY康體通︱今起實施新措施打擊炒場 有市民憂「道高一尺，魔高一丈」

社會
更新時間：14:15 2026-01-21 HKT
發佈時間：14:15 2026-01-21 HKT

為打擊違規轉讓康體設施/場地（俗稱「炒場」），康文署今（21日）起實行新措施，禁止使用電腦程式或其他自動化工具，經「SmartPLAY康體通」預訂場地或干擾系統正常運作。有市民預料新措施可打擊「炒場」，惟「道高一尺，魔高一丈」，日後或用其他程式「炒場」。

根據康文署新措施，在「SmartPLAY康體通」加入新條件，禁止使用電腦程式或其他自動化工具預訂場地或干擾系統正常運作，如有違反，康文署會暫停相關帳戶360日，無須給予任何預先通知。另外，為確保租用人為真正用家，今日起室內籃球場及排球場的租用人在預訂場地時，必須填寫另外兩名用場人士的資料，並須與其中一人一同簽取場地及在場使用設施。

康文署加強檢查後情況有改善

經常與友人租用羽毛球場的鄭先生表示，過去預訂場地很難，「要與人鬥快，之前真的入不到，一入就萬幾人排隊」，雖然今早的場地很容易預訂，但仍要提早一星期、於早上7時預約。對於打擊電腦程式或自動化工具進行預訂，他直言「有少少用，但之後就未必得，『道高一尺，魔高一丈』，現在好些，可能日後有新的程式。」

他亦表示，「炒場」或兜售場地的情況「一定有啦，大把啦，大家都會知」，多數是網上預先約好買家，惟自從康文署多了檢查後，情況有改善，「以前不會親自過來簽場，現在康文署有人檢查，便要親自過來簽，可能成本也高了。」

羽毛球場搶手要早上7時開始搶

陳先生亦表示，相比暑假期間，現在預訂場地較容易，「上網頗難預訂，至少數千人排」，今早的場地也是一起打球的朋友預訂。對於康文署新措施，他稱「應該都有些作用，唔多唔少會有，也有聽說有人炒場，多數是較年輕的。」

同樣租用羽毛球場的沙田街坊陳太稱，羽毛球場相當搶手，「很難、很多人搶，要很早預訂，早上7時便要開始搶，也有不少小朋友上堂，有些團體包了場，便會少了一半（場地）」。她指，平日一般只能選擇早上的場地，「下午也有一些位置，不過我如果要照顧小朋友便不會選擇。這裏在家附近，比較方便。」對於康文署新措施，她稱，「應該有用，嚴格一些，可能場地空檔就會多一些。」

記者：何姵妤

攝影：葉偉豪

