SmartPLAY康體通︱打擊炒場新措施生效 康文署長：炒場黨明顯收斂 會繼續「攻防戰」 考慮屢次違規疊加罰則

康文署打擊「炒場黨」的兩項新措施於今日（1月21日）正式生效，遏止利用電腦程式或以集團式手法霸佔康體設施再作圖利的行為。新措施包括：一、禁止使用電腦程式或自動化工具登入康體通預訂場地，違者將被暫停帳戶資格360日；二、預訂室內籃球場或排球場時，租用人須額外填寫兩名用場者的資料，並在簽場時與其中至少一人同時到場。

打擊炒場︱康體通今早登入次數明顯減少

康文署署長陳詠雯今早在電台節目中表示，新措施實施首日早上，炒場活動最活躍的7時至7時半，炒場黨的活動已「大大收斂」，康體通系統登入的頻率及次數比上星期同期顯著減少。她形容，署方與炒場黨的角力是一場持續的「攻防戰」，署方會密切監察成效，並已準備好下一階段的打擊方案，繼續提升措施。對於屢次違規的用戶，署方會積極考慮在現有罰則上疊加處罰。

陳詠雯解釋，署方透過分析過往大量的交易數據，已能準確識別炒場黨常用的操作模式。她舉例，有帳戶能在短短數秒內，同時操作5個、甚至7個以上的手機或電腦工具進行登入及訂場，這種速度並非一般人能做到。署方一旦識別出此類利用電腦程式或自動化工具進行的「非一般」操作，將不作預先警告，即時暫停該SmartPLAY康體通用戶的訂場資格，為期360日。

她坦言，這是一場「道高一尺，魔高一丈」的攻防戰，為免炒場黨掌握署方的策略而改變手法，她不能透露所有偵測細節。但她強調，署方有信心分辨出正常用戶與炒場黨的行為。若有真正用家被誤判，只需向署方申訴並解釋其正常操作模式，署方核實後會即時為其帳戶解封。

炒場黨轉為「代訂服務」

陳詠雯亦點出，現時炒場黨的運作模式已從過往「先訂後轉售」，演變成提供「代訂服務」。市民將自己的帳戶資料交予炒場黨，由對方利用程式代為搶場。由於這種「服務」本身不涉及違法，署方難以從法律層面直接打擊，故採取行政手段，透過暫停違規帳戶資格，令用戶明白不應再光顧炒場黨，從源頭堵截其生意。

康文署署長陳詠雯。資料圖片

籃排球場訂場「加辣」 增集團式炒場難度

另一項重點措施，是針對較受歡迎的室內籃球場和排球場。由今日起，市民預訂這兩類場地時，除了填寫本人資料，還必須提供另外兩名用場者的SmartPLAY用戶資料。在取場使用設施時，租用人本人必須親身到場，並與登記的兩名用家其中至少一人，一同出示身份證明文件簽場。

陳詠雯指出，此舉是為了增加炒場黨的組織難度和成本。該措施參考了現時草地足球場的成功經驗。目前，預訂足球場需要「1+4」名用戶資料，簽場時更需要「1+3」人同時到場。署方將視乎籃球場及排球場新措施的成效，積極考慮未來擴展至其他受歡迎的設施。

取消「執雞」安排 堵塞集團式濫用漏洞

此外，針對籃球場及排球場的「執雞」（即免費候補使用無人使用的場地）安排早前亦已取消。陳詠雯解釋，署方發現有炒場黨利用此機制，先預訂場地再故意「no-show」（不現身），然後安排一整隊「著晒球衣」的人在場邊等候「執雞」，變相免費佔用場地，完全違背了「執雞」安排的原意，故決定取消。

陳詠雯指，署方會持續檢討各項措施的成效，並透過引入更多人工智能（AI）等科技，提升偵測能力，決心保障公共資源能被市民公平使用。被問到若有用戶在360日停賽期滿後，再次使用程式炒場，會否再加重罰則，她認為現時停用360日的安排已有相當阻嚇力，但若可進一步提升打擊炒場等濫用行為的力度，署方一定會考慮。