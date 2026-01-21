平台工作者保障︱今年內提交立法建議 勞福局：先聚焦外賣及送貨員訂補償機制 惟僱傭關係不易界定

勞工及福利局今日（1月21日）書面回覆工聯會立法會議員林偉江質詢時表示，計劃於今年內提交有關平台工作者的立法建議。當局承認界定僱傭關係不容易，因此首階段將聚焦為風險較高的食品及貨物派遞員，訂立在發生意外時的補償機制。

研判僱傭關係複雜 擬分階段立法

勞福局長孫玉菡指出，平台經濟模式下，工作者與平台間的合作關係複雜多變，勞工處自去年10月起經三方小組會議聽取持份者對立法框架主要事項的意見；其後亦分別與平台公司、勞工團體、保險業界及學者會面，作進一步交流。

首階段聚焦工傷補償機制

局方指，政府計劃制定新法例，為因工受傷或死亡的平台工作者提供保障。由於立法建議涉及嶄新的法律概念，政府須充分諮詢持份者的意見。勞工處自去年10月起經三方小組會議聽取持份者對立法框架主要事項的意見；其後亦分別與平台公司、勞工團體、保險業界及學者會面，作進一步交流。政府現正全力推進相關的法例草擬工作，以期於今年內向立法會提交立法建議。

他又提到，由於現時平台工作者主要從事食物和貨物送遞工作，政府建議先聚焦為上述平台工作者制定工傷補償機制，並按以下基本原則推進：1. 補償機制須為平台工作者因工受傷或死亡可獲的保障提供明確法律基礎及確定性；2. 補償範圍、項目及內容須加強保障平台工作者，同時須顧及平台公司的承擔能力，讓數碼平台行業可持續及穩定發展；3. 執行安排應簡單易明及容易操作，減少意外補償爭議。

孫玉菡表明，擬定有關立法框架時，會參考《僱員補償條例》（香港法例第282章），並充分考慮持份者的意見。他指，數碼平台服務是新發展的經濟運作模式，並且變化迅速，平台公司與平台工作者之間的關係，不易以一般的僱傭關係界定。政府目前首要工作是全力推展完善平台工作者工傷補償機制的立法建議，加強保障平台工作者。