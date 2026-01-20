港澳廉政專員會面商深化反貪合作 提升協同效應一同貢獻國家發展

香港廉政專員胡英明今日（20日）接待到訪的澳門廉政專員歐陽湘、澳門廉政公署多位人員，及澳廉人員紀律監察委員會多位代表，探討深化雙方反貪合作，發揮協同效應，積極推動港澳兩地的廉政建設發展。

兩地交流最新反貪工作經驗和心得

胡英明與歐陽湘、澳廉人員紀律監察委員會主席王禹等澳廉代表團成員，就兩地最新反貪工作交流經驗和心得。胡英明表示，澳廉一直是香港廉署的戰略夥伴，在執法、防貪、倡廉教育等領域合作無間；在「一國兩制」的優勢下，澳廉積極支持由他擔任主席的「國際反貪局聯合會」工作，以及香港廉署轄下香港國際廉政學院的交流和培訓工作。雙方日後將進一步提升協同效應，一同「揚帆出海」，發展不同合作模式，為國家發展作出貢獻。

副廉政專員兼執行處首長丘樹春向澳廉代表團講解展覽廳設施。ICCA圖片

香港廉政專員胡英明陪同澳廉代表團參觀「一九七四」咖啡廳。ICCA圖片

澳門廉政專員首訪香港廉署

歐陽湘指出，今次雖然是其2024年底履新後首次到訪香港廉署，但雙方多年來在不同領域一直維持緊密合作，2025年更首次與香港廉署一同派員到訪巴西為當地反貪及執法機構提供反貪培訓。她期待雙方未來繼續拓展更廣泛的交流平台，共同提升兩地廉政發展。

同行的澳廉人員紀律監察委員會多名代表讚揚香港廉署的反貪工作，並以創新手法推動廉政發展，成效顯著。到訪期間，代表團亦參觀了香港廉署「一九七四」咖啡廳、展覽廳、學院及各項設施。

副廉政專員兼執行處首長丘樹春和其他香港廉署人員陪同胡英明接待澳廉代表團。陪同歐陽湘來訪的澳廉代表團成員包括廉政專員辦公室主任陳彥照、反貪局調查二廳廳長姚富泉和澳廉人員紀律監察委員會多名委員。