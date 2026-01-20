Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

房協安置盤「啟德樂啟軒」宣布價單後罕加價 加幅最高8% 最貴單位達$14,446/呎

社會
更新時間：17:35 2026-01-20 HKT
發佈時間：17:35 2026-01-20 HKT

房協旗下市區安置項目啟德樂啟軒，為受清拆行動或市區重建計劃受影響住戶而設，於去年12月已公布全盤700伙價單。不過該項目今日（20日）公布，將尚餘約574伙待售單位提價，加幅約4%至8%，情況較為罕見，或意味跟隨整體樓價回升，亦一同調升售價。

加價高達8% 最高逾$1.4萬/呎

當中，包括1座6樓A室，實用面積663平方呎，原先定價為719.8萬元，目前加價至748.6萬元，呎價由10,857元，增至11,291元，升幅約4%。另外，2座32樓H室，實用面積472平方呎，原先定價為620.3萬元，目前增至669.9萬元，呎價由13,142元，升至14,193元，升幅約8%。

該盤加價後，定價由462.6萬至1,027.2萬元，呎價由11,059至14,446元，樓王單位現為2座32樓K室，實用面積745平方呎，定價為1,072.2萬元，呎價13,788元。

加價前已售126伙

該盤設於九龍灣的示範單位，由本周五至下月12日，開放予受影響的公務員合作社單位之合資格申請者，以及受政府「市區」及「新界」發展清拆行動影響的合資格人士參觀，並同時接受申請。

翻查資料，樂啟軒於去年2月開售，已售出約126伙，目前提供建築期付款，將於明年3月底落成。

