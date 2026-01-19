Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

義華大廈劏房戶被要求搬遷 房屋局派服務隊「洗樓」助居民 部分住戶申過渡屋

社會
更新時間：18:04 2026-01-19 HKT
發佈時間：18:04 2026-01-19 HKT

深水埗義華大廈近期有多戶劏房租客接獲搬遷通知。房屋局表示，該大廈於去年11月易手，新業主計劃將單位改裝為「簡樸房」後重新出租，並向現有租戶提供3至12個月的搬遷寬限期，以逐步收回單位。局方知悉事件後，已即時指示轄下六隊「分間單位區域服務隊」展開行動，包括逐戶探訪，向居民講解分間單位租務管制條例下的租客保障。服務隊今日（19日）再派人到場「洗樓」和擺街站，向居民派發傳單及講解相關資訊。

單親協會：同區租金倍增 居民難負擔

負責區域服務隊工作的香港單親協會總幹事余秀珠表示，服務隊至今已接觸約90戶受影響居民，並已協助其中19戶申請過渡性房屋，另有部分住戶表示有意申請或仍在考慮中。

香港單親協會總幹事余秀珠。資料圖片
余秀珠指，不少住戶已於深水埗區居住多年，對於要「連根拔起」遷往其他地方感到擔憂，希望能在同區覓得居所。協會已主動聯絡區内地產代理，協助物色合適單位，但她坦言，同區租金普遍超出居民負擔能力，部分單位月租更較現時高出近一倍。她提到，義華大廈內有不少退休長者及基層住戶，呼籲社會各界伸出援手，至少讓居民能在農曆新年期間有安穩居所，強調協會一定盡力幫忙，會繼續「洗樓」協助居民。

房屋局表示，截至本月15日，區域服務隊已接觸相關義華大廈的90個分間單位租戶，當中60戶表示需要協助申請過渡性房屋，餘下30戶正考慮或已安排其下一步的住處。根據區域服務隊多日「洗樓」的觀察，估計大廈內已有超過100個分間單位處於空置狀態，或租客已自行遷離，約佔總數一半。對於未能直接聯絡上的餘下住戶，服務隊已在單位外留下聯絡資料，會盡早接觸所有受影響的租戶。

