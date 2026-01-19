渣打馬拉松2026｜鄭泳舜倡賽事分兩日舉行 啟德體育園設起點或終點 助帶動消費

一年一度的香港盛事渣打馬拉松昨日圓滿結束，中國香港田徑總會於賽後總結表示，將考慮分兩日舉辦馬拉松及研究新路線，以擴大賽事規模。大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜認同，可探討將賽事分兩日進行，並把起點或終點設於啟德體育園區，從而帶動本地消費。

今年渣打馬拉松報名人數創下12萬新高，但參賽名額僅為7.4萬個。鄭泳舜今早（19日）在電台節目指出，今屆賽事整體表現理想，參與人數持續上升，未來將與田總商討如何優化賽事。渣馬作為「M品牌」計劃認可的盛事，旨在吸引更多海外跑手來港參賽，因此今年已提高海外選手比例，雖有助帶動消費，但本地跑手名額相對減少。

建議提高獎金或鼓勵商界合作 培養職業跑手

對於如何增加參賽名額，以及是否延長賽事時間或分兩日舉行，鄭泳舜表示若要跑手再提早至清晨五、六時起步並非最理想安排；若延至中午舉行，則因天氣較熱而增加跑手風險，故建議盡量維持於早上進行。他續指，現時全球越來越多馬拉松賽事將全馬、半馬及十公里項目分日舉行，建議可參考澳洲黃金海岸馬拉松模式，分兩日辦賽：周六舉行半馬、十公里等賽事，並嘗試更改路線，將起點或終點設於啟德體育園區，讓跑手完賽後可停留消費；同時可考慮增設五公里賽、青少年及年長組別，配合嘉年華等活動，豐富比賽體驗，推動體育產業發展。周日則專注舉辦全馬賽事，以容納更多跑手參與。

鄭泳舜補充，若分兩日舉行，路線設計將更具彈性。除可研究將十公里或半馬路線延伸至啟德體育園區，亦可善用海濱路段。此外，為培育本地跑手，可考慮提高獎金或鼓勵商界合作，為運動員提供更佳支援，仿效日本推動職業跑手。

擴大規模須以提升賽事質素為前提

在同一節目中，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，渣打馬拉松歷年報名人數屢創新高，值得探討逐步增加參賽名額，而擴大規模須以提升賽事質素為前提，並配合政府「盛事經濟」策略，助力本地經濟發展，認同可研究延長賽事或分兩日舉行，以及開拓新路線。此外，他認為吸引境外跑手亦屬關鍵，據初步觀察，不少內地跑手為參賽至少留港兩晚，帶動餐飲、消費及旅遊業，故應加強海外宣傳並增加相關名額。

擴大規模要多聽市民意見爭取支持

浸會大學運動及健康科學系教授劉永松於節目上表示，香港馬拉松擴大規模，不應該單從滿足跑手人數出發，而是要提升質和量，考慮如何發展運動產業，令賽事更具特色，亦要多聽市民意見，爭取支持，才不會影響賽事名聲。

他指，如希望將香港馬拉松發展成大滿貫賽事，要發掘出賽事的特色，香港有良好的城市基建，有山有水可打造出特色路線，途經三橋三隧的「魔鬼賽道」亦有助宣傳賽事，同時亦可透過提高出場費和獎金，邀請更多世界知名的海外跑手參賽。



相關新聞：

渣打馬拉松2026︱田總：得獎名單暫無調亂號碼布情況 10名海外精英跑手獲金級成績

渣打馬拉松2026｜周潤發跑10K兩個鐘衝線 參賽「志在同觀眾打招呼 」：最緊要享受過程！