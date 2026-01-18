Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打馬拉松2026｜周潤發跑10K兩個鐘衝線 參賽「志在同觀眾打招呼 」：最緊要享受過程！

社會
更新時間：10:11 2026-01-18 HKT
發佈時間：10:11 2026-01-18 HKT

【渣馬2026/渣打馬拉松/渣馬】渣打馬拉松2026（渣馬）今日（1月18日）舉行，每年最受矚目的必定是「發哥」周潤發參賽。周潤發去年參加半馬，今年則轉戰10公里賽事，最終以2小時00分23秒完成。周潤發與藝人鮑起靜、鄭則仕等組隊參賽。他賽後見記者表示，今天「開心到不得了，沿途有風又有太陽，好涼好舒服」。他又指參賽「我哋唔志在成績、志在同觀眾打招呼、志在完成」。

稱參賽陪朋友跑：我哋幾個加埋幾百歲！

被問到哪段路最難跑，發哥笑言「一難咪行、見到斜路就唔好跑」，表示最重要享受過程，「唔好跑得快，最緊要慢」。他又指今天是陪朋友們跑，笑言「我哋幾個加埋幾百歲」。

相關新聞：

渣打馬拉松2026．持續更新︱市民「捕獲」周潤發現身10公里賽 半馬男、女子冠軍：香港賽道多斜坡具挑戰性

渣打馬拉松2026．多圖｜跑手扮鬼扮「馬」 蜘蛛俠、死侍角色齊上陣 着超人衫跑得快啲？

渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）

渣打馬拉松2026 ︱今年氣溫19.5度相對暖和 參賽者：天氣算舒適 但憂日出後較吃力

渣打馬拉松2026︱李家超：積極推動體育精英化、盛事化 鼓勵市民養成恆常運動習慣

記者：蕭博禧

攝影：陳浩元

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
00:58
渣打馬拉松2026．持續更新︱選手指香港賽道具挑戰性 「發哥」周潤發10公里賽衝線
社會
1小時前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
13小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
19小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
14小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
18小時前
特朗普四出點火令全球陷混亂 任期第二年警惕泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火令全球陷混亂 任期第二年警惕泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
5小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
17小時前
六合彩攪珠結果出爐｜頭獎$3100萬 睇下幸運兒係咪你!
六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬
社會
13小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
2026-01-17 10:00 HKT
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
22小時前