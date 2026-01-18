渣打馬拉松2026｜周潤發跑10K兩個鐘衝線 參賽「志在同觀眾打招呼 」：最緊要享受過程！

【渣馬2026/渣打馬拉松/渣馬】渣打馬拉松2026（渣馬）今日（1月18日）舉行，每年最受矚目的必定是「發哥」周潤發參賽。周潤發去年參加半馬，今年則轉戰10公里賽事，最終以2小時00分23秒完成。周潤發與藝人鮑起靜、鄭則仕等組隊參賽。他賽後見記者表示，今天「開心到不得了，沿途有風又有太陽，好涼好舒服」。他又指參賽「我哋唔志在成績、志在同觀眾打招呼、志在完成」。

稱參賽陪朋友跑：我哋幾個加埋幾百歲！

被問到哪段路最難跑，發哥笑言「一難咪行、見到斜路就唔好跑」，表示最重要享受過程，「唔好跑得快，最緊要慢」。他又指今天是陪朋友們跑，笑言「我哋幾個加埋幾百歲」。

記者：蕭博禧

攝影：陳浩元